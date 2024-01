Az ezúttal vendégként diadalmaskodó zöld-fehéreknél - akik az első mérkőzésen, december 19-én a Tüskecsarnokban 5-4-es sikert arattak - ketten is mesterhármast értek el, az amerikai Nolan LaPorte és a finn Aku Kestilä triplázott, ráadásul mindketten két gólpasszt is hozzátettek teljesítményükhöz, így öt-öt ponttal fejezték be az összecsapást.

Magyar Kupa, 4. forduló (a négyes döntőbe jutásért):

UTE - FTC-Telekom 3-7 (2-2, 1-2, 0-3)

Továbbjutott: az FTC-Telekom, kettős győzelemmel.

később:

BJA U21-es csapata - Dunaújvárosi Acélbikák 18.40

A BAUER Magyar Kupa négyes döntőnek - amelyet jövő héten szombaton és vasárnap rendeznek a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban - már tagja a címvédő Budapest JAHC, továbbá az osztrák ligában érdekelt Hydro Fehérvár AV19. Az elődöntő sorsolását csütörtökön tartják.

Fotó: fradi.hu