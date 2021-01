Majoross Gergely lett a szlovák jégkorongligában szereplő Érsekújvár (Nové Zámky) vezetőedzője. Megbízatása a szezon végéig szól.

A 41 éves szakember korábban a MAC juniorjainak, majd a Miskolci Jegesmedvék és a MAC magyar, illetve szlovák bajnokságában szereplő felnőtt együtteseinek trénere volt. A mostani idényben a MAC utánpótlásáért felelt.



Majoross az M4 Sportnak a MAC-Brassó Erste Liga-mérkőzés után elmondta, hogy az Érsekújvár egy hete kereste meg, és hétfőn sikerült megállapodniuk. Hangsúlyozta, eddig családi okok miatt nem vállalt munkát, mert októberben gyermeke született, most viszont családi segítséggel bele tud vágni, ráadásul Érsekújvár sincs messze.



A szakember azt is kiemelte, először lesz úgy vezetőedző, hogy szezon közben kell egy csapatot átvennie.



"Az Érsekújvár jól kezdett, most mélyebb gödörben van, és meg kell találni azokat az apróságokat, amelyekkel lehet változni, javulni" - fogalmazott Majoross, aki játékosként 187-szer szerepelt a válogatottban, tagjai volt a 2008-as szapporói divízió I/A vb-t megnyerő, és a világelitbe feljutó gárdának is.



A felvidéki együttes jelenleg a kilencedik helyen áll a 12 csapatos szlovák élvonalban.

Magyar vezetőedzője mostanáig nem volt komoly hokisnemzet bajnokságában érdekelt klubnak.

