Először gyűjtötte be a maximális három pontot a Hydro Fehérvár AV19 az osztrák jégkorongligában: a magyar csapat vasárnap 3-1-re győzte le a vendég Black Wings Linz együttesét.

A hazaiak ezt megelőzően egyszer nyertek, de akkor büntetőkkel, és ezen kívül volt még három vereségük is, abból egy ráadásban: pénteken a Dornbirntól háromgólos vezetést követően kaptak ki otthon.



Most is sok volt a hiányzó, három sor plusz egy játékos állt Kiss Dávid edző rendelkezésére. Ennek ellenére - akár csak két napja - megint remekül kezdett a Fehérvár, az 5. percben Mihály Ákos középre adását Sárpátki Tamás lőtte a jobb sarokba. Ezt követően kivédekezett egy emberhátrányt a Linz, majd a magyar csapat is így tett a szünet előtt. Az osztrák gárda sok helyzetet dolgozott ki, ám Kornakker Dániel remekül védett.



A második harmadban nem esett ugyan gól, de az a fehérvári védelemnek volt köszönhető, két emberhátrányt is sikerült "túlélnie".



A következő felvonásban viszont a linziek ültek ki sorban a büntetőpadra, a vendégek voltak kettős hátrányban is bő egy percig, ám ők nem bírták ki a nyomást. A 45. percben Colton Hargrove váltotta gólra a dupla fórban a kipattanót, majd fél perc múlva Erdély Csanád közelről a szimplát.



Próbálkoztak a vendégek is, de csak a hajrában, az 56. percben emberelőnyben tudtak szépíteni Will Pelletier révén, aki így elrontotta Kornakker kapott gól nélküli statisztikáját. A magyar kapus 39 lövésből 38-at hárított.





Kiss Dávid értékelte a találkozót:





Eredmény:

Osztrák liga (ICE), alapszakasz:

Hydro Fehérvár AV19-Black Wings Linz (osztrák) 3-1 (1-0, 0-0, 2-1)

Kép: facebook/hydrofehervarav19