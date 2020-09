A Fehérvári Titánok egyik játékosa, valamint egy stábtag is pozitív koronavírustesztet produkált, így elmarad a csapat hétfőre kiírt debreceni jégkorongmérkőzése az Erste Ligában.

A fehérvári klub vasárnapi közleménye szerint az egyik hokis és egy stábtag Covid-tesztje vasárnap pozitív eredményt hozott. Az érintettek már több napja a klubvezetés által elrendelt házi karanténban tartózkodnak. A csapat tagjai közül jelenleg többen is gyanús esetnek minősülnek, esetükben, valamint a teljes keret tekintetében az előírásoknak megfelelően teszteket végeznek el.



A Fehérvár AV19 SC emellett azonnali hatállyal felfüggesztette a Titánok edzéseit. A klubvezetés már a gyanús esetek megjelenése előtt megszüntette a két profi csapat keretei közötti átjárást, ezzel is csökkentve a közvetlen kontaktok számát.







Az érintett játékos és stábtag enyhébb tünetekről eltekintve jól van, súlyos tünetek a gyanús játékosok esetében sem jelentkeztek. A klub minden előírást és intézkedést betartva, együttműködve a járványügyi hatóságokkal jár el, így elrendelték az



Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok teljes, ózonos fertőtlenítését.



A DEAC-nak és a Titánoknak is ez lett volna az első mérkőzése a 2020/21-es idényben.



Borítókép: Facebook.com/ Fehérvári Titánok