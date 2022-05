A magyar jégkorong-válogatott a vasárnapi mérkőzésének eredményétől függetlenül feljutott a világelitbe a ljubljanai divízió I/A világbajnokságról.

A torna egyetlen szombati találkozóján Litvánia 5-4-re legyőzte Romániát, így eldőlt, hogy a házigazda Szlovénia mellett a magyar csapat játszhat jövőre a legjobbak között.



A magyar válogatott korábban kétszer, 2008-ban Szapporóban és 2015-ben Krakkóban tudta kivívni a feljutást.



A 11 székellyel és hat honosítottal felálló román csapat érdekes helyzetben volt: ha alapjátékidőben kikap, akkor kiesik, ha nyer, akkor még a feljutásra is marad esélye. A mérkőzés egyik vonalbírója Kis-Király Barna volt.



A 4. percben szép korongforgatás és passzjáték után Jevgenyij Szkacskov lőtte ki a jobb felső sarkot. Litván emberelőnyben Részegh Tamás lopott pakkot, és egy csel végén a felsővas segítségével növelte a különbséget. Fokozta a tempót a kieséstől fenyegetett litván alakulat, és egy durva védelmi hibából Eimantas Noreika szépített. Két és fél perc múlva emberelőnyben Jaunius Jasinevicius pedig már egyenlített, távoli lövése a kapuvasról pattant be. Nem tört meg a romániai alakulat, Molnár Zsombor kapásból talált be. A szünet előtt kapu előtti kavarodást Ugnius Cizas zárt le góllal.



A harmadik játékrész elején a legponterősebb litván, Emilijus Krakauskas lépett ki, és nem hibázott, majd hamar Paulius Gintautas is így tett. Mozgósította utolsó tartalékjait a hátrányban lévő együttes, Rokaly Szilárd 5-4-re módosította az állást. A hajrában már nem esett újabb találat, így a vereséggel a román válogatott kiesett, és jövőre a divízió I/B-ben szerepel.

Eredmény:

Litvánia-Románia 5-4 (0-2, 3-1, 2-1)

gól: Noreika (32.), Jasinevicius (36.), Cizas (39.), Krakauskas (44.), Gintautas (46.), illetve Szkacskov (4.), Részegh (11.), Molnár Zs. (37.), Rokaly Sz. (51.)

Az állás: 1. (és már feljutott) Szlovénia 9 pont/3 mérkőzés, 2. Magyarország 6/3 (8-7), 3. Litvánia 6/4 (13-13), 4. Koreai Köztársaság 3/3 (8-11), 5. (és már kiesett) Románia 0/3

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.



A vasárnapi program:

Magyarország-Románia 15.30

Szlovénia-Koreai Köztársaság 19.00

Borítókép: Facebook.com/Magyar Jégkorong