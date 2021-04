Hatvanegy éves korában elhunyt Miroslav Frycer, legendás cseh jégkorongozó, aki 1981-ben azzal lett híres, hogy a Kanadába disszidált Stastny-fivérek után szökött.

Frycer évek óta küzdött különféle betegségekkel, az alkoholizmusból kigyógyult, ám máj- és vesetranszplantáción esett át.



Frycer a TJ Vitkovice csatára volt, és a csehszlovák válogatott 1981-es világbajnoki szereplése után szökött Kanadába. Előtte a három Stastny fivér, Peter, Anton és Marian disszidált ugyancsak Kanadába - előbbi kettő 1980 augusztusában, testvérük pedig egy évvel később. Így aztán Peter és Anton Stastny már 1980-ban, míg Marian Stastny, valamint Frycer 1981-ben mutatkozhatott be az észak-amerikai profiligában (NHL) szereplő Quebec Nordiques-ban.

A szlovák trió később is maradt Quebecben, míg a cseh Frycer átszerződött a Toronto Maple Leafshez, amelynek színeiben végül 346 találkozón szerepelt, az 1985/86-os idényben ő volt a házi pontkirály, ráadásul az 1985-ös All Star-gálára is meghívták. Később még a Detroit Red Wingsnél és az Edmonton Oilersnél is megfordult, végül 415 NHL-meccsen játszott és szerzett 330 pontot (147 gól, 183 gólpassz). 1989-ben visszatért Európába, és még a német Freiburg és az olasz Brunico csapatában játszott két, illetve egy idényt.

Frycer ezt követően, 1994-ben nevelőklubjánál, a Vitkovicénél lett edző, majd megfordult Olaszországban, Lengyelországban, valamint Franciaországban. Legutóbb, a 2019/20-as szezonban az osztrák ligában érdekelt cseh Znojmo vezetőedzője és sportigazgatója volt.

