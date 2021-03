Az előző idény pontkirálya, a német Leon Draisaitl mesterhármassal és két gólpasszal járult hozzá az Edmonton Oilers 7-1-es sikeréhez a vendég Ottawa Senators ellen az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) szerdai játéknapján.

A légiósnak ez volt NHL-es pályafutása harmadik triplája, míg együttese ebben a szezonban mind a hatszor legyőzte a fővárosiakat. A másik edmontoni sztár, Connor McDavid egyszer volt eredményes és két asszisztot jegyzett.



A játéknapon akadt egy másik mesterhármas is, amelyet a vegasi Dylan Coghlan ütött, de csapata így is kikapott 4-3-ra a Minnesota Wild otthonában. Érdekesség, hogy ő a klub történetének első hátvédje, aki triplázni tudott, ráadásul korábban még sosem volt eredményes az NHL-ben.

