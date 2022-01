A New York Rangers 7-3-ra verte az Arizona Coyotes csapatát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján.

A győztes hazaiak részéről Chris Kreider háromszor talált a kapuba, és 29 góljával holtversenyben az élen áll a legeredményesebbek listáján.



Ugyanennyi gólt szerzett a mostani idényben Alekszandr Ovecskin is, aki kettőt ütött a szombati játéknapon, amikor csapata, a Washington Capitals hosszabbításban 3-2-re legyűrte az Ottawa Senators együttesét.

Az orosz klasszis 759 találatnál jár NHL-karrierje során és már csak hét választja el a liga örökraglistáján harmadik Jaromir Jagrtól.

Az Edmonton Oilers kétgólos hátrányból felállva nyert a Calgary Flame ellen, elsősorban Leon Draisaitl remeklésének köszönhetően, aki kétszer talált a vendégek kapujába, és emellett két gólpasszt is adott.

Eredmények:

New York Rangers-Arizona Coyotes 7-3

Washington Capitals-Ottawa Senators 3-2, hosszabbítás után

Edmonton Oilers-Calgary Flames 5-3

Minnesota Wild-Chicago Blackhawks 4-3, hosszabbítás után

San Jose Sharks-Tampa Bay Lightning 1-7

Nashville Predators-Detroit Red Wings 4-1

New Jersey Devils-Carolina Hurricanes 7-4

New York Islanders-Toronto Maple Leafs 1-3

Colorado Avalanche-Montreal Canadiens 3-2, hosszabbítás után

Boston Bruins-Winnipeg Jets 3-2

Buffalo Sabres-Philadelphia Flyers 6-3

Borítókép: Jared Silber/NHLI via Getty Images