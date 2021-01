A DVTK Jegesmedvék 2-0-ra legyőzte az élmezőnyhöz tartozó vendég Slovan Bratislavát a szlovák jégkorongliga pénteki játéknapján, míg Majoross Gergely vezetőedző érsekújvári csapata a hajrában kapott gólokkal 3-1-es vereséget szenvedett Nagymihályon (Michalovce).

A miskolciaknál a sok beteg és sérült miatt a Vasastól három kölcsönjátékos, valamint egy 18 és egy 17 éves fiatal is szerepet kapott.



Ennek ellenére a nagyhírű riválissal szemben remekül játszott a házigazda. Az első harmadban főleg a védekezéssel foglalkozott a DVTK, ám egy ellentámadás végén szép passzal lépett ki Stephen Anderson, szólója lezárásaként pedig fonákkal a kapuba lőtt. A folytatásban már többet támadtak a Jegesmedvék, ám újabb gól nem esett, pedig mindkét oldalon volt emberelőnyös lehetőség is.



A záró játékrészben is fegyelmezett maradt a Miskolc, majd a harmad derekán létszámfölénybe került, amiből Rokaly Szilárd betalált. A harmadik helyen álló pozsonyiak a végjátékban mindent megpróbáltak Adorján Attila kapujának bevételére, ám nem jártak sikerrel.



Az Érsekújvár (Nové Zámky) héten kinevezett edzője, Majoross Gergely vesztes találkozón mutatkozott be. Csapata egészen az 57. percig 1-1-re állt Nagymihályon, ám ekkor gólt kapott és a végén pedig - amikor már kockáztatni kellett - még egyet, így lett 3-1 a Michalovcénak.



A 12 csapatos szlovák élvonalban a diósgyőriek 29 ponttal a tizedik, az érsekújváriak pedig 36 ponttal a kilencedik helyen állnak, a rájátszásba az első tíz jut be.

Eredmény:

DVTK Jegesmedvék-Slovan Bratislava (szlovák) 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)

a DVTK gólszerzői: Anderson (12.), Rokaly (52.)

Borítókép: Facebook/DVTK Jegesmedvék