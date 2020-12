Az Újpest 9-3-ra legyőzte a Titánok csapatát Győrben a jégkorong Erste Liga alapszakaszának pénteki játéknapján.

A lila-fehérek kedden simán kikaptak a társbajnok FTC-től, most viszont remekeltek: a tizedik percben már 4-0-ra vezettek. A hazaiak kapust cseréltek, Szeles Martin helyett Gyenes Dávid állt be, de az csak rövid ideig volt hatásos. A szépítést követően, a második harmad elején egy perc alatt újabb két újpesti találat esett.



A második játékrész derekán 9 másodperc alatt két gólt lőttek a hazai meccseiket Győrben játszó székesfehérváriak, ám bő két perc alatt a vendégek is kétszer villantak.



A 8-3-as UTE-vezetésről induló harmadik harmadban csak egy gól esett, az 50. percben a válogatott Benk András volt eredményes. A fővárosiaktól Godó Dániel, Nemes Benjamin, valamint Bodó Christopher is három ponttal (1 gól, 2 gólpassz) zárt, és csapatuk minden gólját más-más játékos ütötte.

A Brassó a Debrecent, a társbajnok Csíkszereda pedig a MAC-ot győzte le a két erdélyi összecsapáson. Sikerükkel a brassóiak az élre álltak.

Eredmények, alapszakasz:

Titánok-UTE 3-9 (1-4, 2-4, 0-1)

Corona Brasov Wolves (romániai)-DEAC 4-1 (0-0, 3-1, 1-0)

Sport Club Csíkszereda (romániai)-MAC HKB Újbuda 7-3 (1-0, 3-1, 3-2)

A tabella:

1. Corona Brasov Wolves 13 9 2 2 - 55-26 33 pont

2. MAC HKB Újbuda 15 8 3 2 2 72-45 32

3. FTC-Telekom 16 6 5 3 2 64-53 31

4. DEAC 17 9 1 2 5 61-52 31

5. Gyergyói Hoki Klub 14 5 1 4 4 35-40 21

6. UTE 15 4 2 2 7 60-64 18

7. Sport Club Csíkszereda 7 4 - 1 2 37-30 13

8. Titánok 14 1 3 2 8 40-63 11

9. Opten Vasas HC 11 3 - 1 7 34-44 10

10. Dunaújvárosi Acélbikák 16 - 3 1 12 40-81 7

Borítókép: UteHoki UTE Jégkorong Szakosztály