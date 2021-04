Az Osztrák Jégkorong Szövetség (ÖEHV) jövő júniusig meghosszabbította Roger Bader, a férfi válogatott szövetségi kapitányának szerződését. A szakember egyben marad az ÖEHV sportigazgatója is.

Az osztrákok 2019-ben kiestek az élvonalból, és most többek között a magyarokkal vannak azonos divízióban a jövő évre halasztott vb-n. A két csapat április 15-én felkészülési mérkőzést játszott Budapesten, és a vendégek 1-0-ra nyertek.



Bader együttese augusztus 26. és 29. között Pozsonyban olimpiai selejtezőn vesz részt, ahol a rendező szlovákok mellett a fehéroroszokkal és a lengyelekkel találkozik, az első helyezett vehet részt a 2022-es, pekingi ötkarikás játékokon.



Aztán jövő májusban az elitbe visszajutás is megcélozható az ÖEHV-elnök Klaus Hartmann szerint. Itt a magyar, a szlovén, a francia, a dél-koreai és a román válogatott lesz a rivális, a két legjobb jut fel.

Az osztrákok hamarosan szlovéniai tornán játszanak, ahol az élvonalba tartozó csehekkel, szlovákokkal és olaszokkal is megmérkőznek.



"Megtisztelő a szövetség bizalma. Nagyszerű együtt dolgozni a válogatott játékosokkal és együtt küzdeni a célok eléréséért. A következő szezon nagy kihívás lesz mindannyiunk számára. Már most keményen dolgozunk, hogy sikeresek legyünk" - fogalmazott a nemzetközi szövetség honlapján a svájci születésű kapitány, aki a hatodik idényét kezdi az osztrák férfi válogatottal.

Borítókép: Stephan Woldron/SEPA.Media /Getty Images