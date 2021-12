A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt minden januári világbajnoki tornát, köztük a 9-15. közötti győri női U18-as divízió I/A viadalt is törölte.

Az IIHF az orvosi bizottság ajánlására döntött így pénteken elsősorban a koronavírus omikron variáns hatásai miatt.

Due to ongoing concerns regarding the spread of the Omicron variant, The IIHF Council has made the difficult decision to cancel all tournaments scheduled for January 2022.



