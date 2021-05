A korábban az NHL-ben is dolgozó amerikai Kevin Constantine-t nevezték ki a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapatának vezetőedzőjévé.

Az osztrák ligában szereplő székesfehérvári klub honlapja szerint a 62 éves szakember kettő plusz egy évre szóló megállapodást írt alá.

A honlap a trénerről azt írja, hogy 1993 és 2002 között többek között a San Jose Sharks, a Calgary Flames, a Pittsburgh Penguins és a New Jersey Devils kispadjánál is állt vezető- és másodedzőként, de edzősködött korábban az amerikai juniorválogatott mellett is. Az egykori kapus első évében az NHL legfiatalabb vezetőedzője volt, és az 1993/1994-es szezonban az év edzőjének járó Jack Adams-díjra is jelölték, mivel a San Jose 58 ponttal többet szerzett Constantine irányítása alatt, mint az azt megelőző évadban.



Az NHL-es évek után a szintén tengerentúli WHL-ben, és AHL-ben is dolgozott. 2010-ben az Angers vezetőedzője lett, majd az Ambri Piotta kispadjára került. Svájc után visszatért a WHL-be, később pedig az Ázsia Ligában töltött három évet, míg tavaly az Unia Oswiecimet irányította.



"Sok okot említhetnék arra, hogy miért épp a Hydro Fehérvár AV19 csapatát választottam, de egyet kiemelnék: korábban az Ambri Piotta együttesénél Diego Scandella volt a csapat másodedzője, jól ismeri a ligát, jól ismeri a fehérvári klubot, az ő véleményét is kikértem, mielőtt a döntést meghoztam volna és nagy szerepe van abban, hogy Székesfehérvárra kerültem" - idézte a honlap a magyar csapat új vezetőedzőjét.



"Constantine nagy tapasztalattal rendelkező, rendkívül strukturált edző. Véleményünk szerint szükség volt arra, hogy a csapatunk szervezettebb jégkorongot játsszon a következő szezonban, az edzővel szemben ez elvárásunk is volt. Nagyon remélem, hogy amellett, hogy a csapatnak is tud segíteni, az edzőkollégáknak is jó mentora lesz. Járt a legmagasabb szinteken a tengerentúlon és Európában is, így bízunk abban, hogy vele a csapat a következő szintre tud lépni" - kommentálta a kinevezést Szélig Viktor, a klub általános igazgatója.



A Fehérvártól április elején menesztették a finn Antti Karhula vezetőedzőt, miután a gárda a debreceni Magyar Kupa-döntőben kikapott a házigazda, Erste Ligás DEAC-tól.

Borítókép: fehervarav19.hu