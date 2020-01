Nagy iramban kezdődött a finálé, és az FTC emberelőnye alatt a fehérváriaktól Erdély Csanád talált be, kézzel átvett passz és kiugrás után.



Nagy Gergő azonban még a fórban egyenlített: bombája a bal felső sarokban kötött ki. Kapura többet veszélyeztetett a címvédő Fehérvár, de a mezőnyben kimondottan aktív FTC kapujában Arany Gergely remekül védett. Amikor újból létszámfölénybe került az FTC, négy másodperc kellett a fővárosiak góljához: Rasmus Kulmala távoli lövése a jobb felső sarokba csapódott.



A második harmadban az esélyesebbnek tartott Fehérvár diktálta az iramot, és Sarauer Andrew kapáslövése utat talált a kapuba. Csakhogy ez a gól sem törte meg a fővárosi együttest, amely megint emberelőnybe került, és Aki Juusela takarásból leadott kísérletét Michael Ouzas nem védhette. Mindkét oldalon volt egy-egy bravúros mentés: fehérvári részről a hátvéd Szabó Bence, a másikon Arany visszavetődve tisztázott a gólvonalon.



A fehérváriak fokozták az iramot, Dylen Busenius második hullámban érkezve ütötte be a kipattanót, és ezzel 3-3 lett. Hét és fél perccel a vége előtt Antonino Sarcia lövése úgy kötött ki a bal felső sarokban, hogy közben Ouzast zavarták. A bírók a videózás után végül megadták a találatot.



A hajrában emberelőnybe került a Volán, amely kapusát is lehozta, de az FTC üres kapus gólokkal lezárta a párharcot.



Az FTC huszonöt év után diadalmaskodott újra a Magyar Kupában, amelyet - 1968, 1969, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1983, 1988, 1991, 1992 és 1995 után - a 15. alkalommal hódított el.



Expert-Borsod Agroker Magyar Kupa, Miskolc:

FTC-Telekom - Hydro Fehérvár AV19 6-3 (2-1, 1-1, 3-1)



Gólszerzők: Nagy G. (7., 59), Kulmala (13.), Juusela (33., 58.), Sarcia (53.), illetve Erdély (6.), Sarauer (30.), Busenius (51.)

korábban:

3. helyért:

MAC-Újbuda - DVTK Jegesmedvék 7-4 (2-1, 4-1, 1-2)

Borítókép: MTI