A prágai mérkőzés első két harmadában a tengerentúli együttes uralta a játékot és hat gólt lőve megnyugtató előnyre tett szert. A harmadik szakaszban azonban a rivális kihasználta, hogy a korábbinál szelősebben védekezett a kanadai válogatott és kilenc lövéséből öt gólt szerezve - az utolsót 49 másodperccel a vége előtt - egyenlíteni tudott. A hosszabbítás aztán csupán 15 másodpercig tartott, mivel John Tavares szinte azonnal a bedobás után bevette az osztrák kaput.

Now that’s what you call a COMEBACK! Austria came back from a 1-6 deficit by scoring 5 goals in a single period against Canada. #MensWorlds @eishockey_aut pic.twitter.com/mBWlbcDymJ