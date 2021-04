A kanadai női jégkorong-világbajnokságra készülő magyar válogatott szakmai stábja elégedett a budapesti edzőtábor első hetével.

A magyar szövetség hétfői tájékoztatása szerint csütörtökön, szombaton és vasárnap tartott meccsszimulációt a csapat.

"A tervek szerint haladunk. Átismételtük azokat a támadó- és védekezőjátékokat, amiket idény közben vettünk. Aszerint építettük fel a tábort, ahogy majd a Kanadába érkezés utáni karantén leteltével is alakul a programunk. Az első három nap edzésekkel telt, utána pedig elindult a mérkőzések modellezése, a gyakorlás egyik felében a támadásokra, a másikban a védekezésre fókuszálva, az emberelőnyös helyzeteket is átvéve" - mondta Kis András, a válogatott másodedzője.

"Jól haladunk, koncentráltak a lányok, mindenki próbálja elsajátítani és minél jobban alkalmazni a taktikai elemeket. Most nagyobb terhelést kapnak, ezért érezhető a fáradtság, de jól dolgoznak".



A tréner elárulta azt is, hogy a sorok nagyjából összeálltak, de még minimális változtatások lehetnek.



"Kezdenek kialakulni az öt az ötös és az emberelőnyös sorok is, de még vannak egymás közötti meccseink, ahol tovább lehet próbálgatni ezeket. A cél, hogy a vb-re a legtökéletesebb sorok álljanak össze" - tette hozzá.

A múlt hét második felében megérkezett Svédországból Jókai-Szilágyi Zsófia is, és a vésztartalékok közül vasárnap a kerethez csatlakozott Pázmándi Zsófia is, egyelőre elővigyázatossági okokból. A felkészülés itthoni része szerdáig tart, majd a keret csütörtökön utazik München érintésével Kanadába.

A program (Truro, magyar idő szerint):

május 4., kedd, 20.00: Magyarország-Japán felkészülési mérkőzés

A vb-programja

május 7., péntek, 0.00: Magyarország-Csehország

május 8., szombat, 0.00: Magyarország-Dánia

május 10. hétfő, 0.00: Magyarország-Japán

május 11. kedd, 0.00: Magyarország-Németország

Borítókép: mjsz.hu