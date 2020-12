Élre ugrott a DAC a jégkorong Erste Ligában, miután a vasárnapi játéknapon 6-0-ra nyert a Titánok győri otthonában. Jan Dalecky klasszikus mesterhármassal és két gólpasszal, Hetényi Zoltán 21 védéssel járult hozzá a sikerhez.

Mindkét csapatnak volt szombaton is mérkőzése: a Titánok Újpesten kaptak ki 4-0-ra, míg a debreceniek büntetőkkel győztek 3-2-re a MAC HKB Újbuda otthonában.



Bátran nekiugrott az esélytelenebb Titánoknak a DEAC, és a 7. percben már 2-0-ra vezetett. Előbb Vokla Roland, majd 48 másodperc múlva Molnár Dávid ütött hasonló körülmények között, közelről, középről gólt. A 27. percben is ez volt a forgatókönyv: Dominik Novotny így talált be. Még a második szünet előtt Jan Dalecky 53 másodperc különbséggel kétszer villant, egyszer takarásból, majd hatalmas lövéssel mattolta Szeles Martint.



A záró harmadban Dalecky megszerezte harmadik találatát és ötödik pontját, ezen kívül pedig szabálytalanságok miatt kellett fújniuk a bíróknak: összesen 40 perc kiállítást hozott az összecsapás. Hetényi az idényben először nem kapott gólt.



A Titánok immár közel 132 perce nem tudtak gólt lőni, míg a DEAC sikerével az első helyre lépett a tabellán.

Erste Liga, alapszakasz:

Titánok-DEAC 0-6 (0-2, 0-3, 0-1)

korábban:

Opten Vasas HC-Dunaújvárosi Acélbikák 4-1 (2-1, 2-0, 0-0)



A tabella:

1. DEAC 20 11 2 2 5 73-56 39 pont

2. FTC-Telekom 18 8 5 3 2 72-57 37

3. MAC HKB Újbuda 19 8 4 3 4 80-55 35

4. Corona Brasov Wolves 13 9 2 2 - 55-26 33

5. UTE 18 6 3 2 7 70-68 26

6. Gyergyói Hoki Klub 15 5 1 5 4 36-42 22

7. Opten Vasas HC 15 4 - 2 9 46-56 14

8. Titánok 18 2 3 2 11 46-80 14

9. Sport Club Csíkszereda 7 4 - 1 2 37-30 13

10. Dunaújvárosi Acélbikák 19 1 3 1 14 48-93 10

