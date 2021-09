A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) új elnöke, a francia Luc Tardif folytatni fogja elődje, René Fasel munkáját, az irányok nem igazán változnak majd - mondta az MTI-nek hétfőn Kolbenheyer Zsuzsanna, aki a szombati szentpétervári kongresszuson újabb öt évre kapott megbízatást az IIHF vezető testületében.

Kolbenheyer 2012-ben került be az elnökségbe (council), majd 2016-ban és most ismét bizalmat szavaztak neki. Feladata változatlanul a női szakág fejlesztése és megerősítése lesz.



A magyar sportdiplomata - aki olyan hírességekkel dolgozhat együtt, mint az orosz Pavel Bure, a cseh Petr Briza, a kanadai Bob Nicholson vagy a német Franz Reindl - kiemelte: az elmúlt szűk évtizedben sikerült elérni, hogy a nőknél nemcsak az elit-világbajnokság létszámát növelték nyolcról tíz csapatosra, hanem - ami komoly és hosszú munka volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal - bővítették az olimpiai mezőnyt is.



Ezen kívül az IIHF most már évek óta nemzetközi táborokat tart női játékosoknak és a női csapatok mellett dolgozó szakembereknek, stábtagoknak, edzőknek, ennek köszönhetően a szakág egyre professzionálisabb lesz, és így nem csak az élmezőny színvonala emelkedik.

"A nemzeti szövetségek egyre komolyabban támogatják a női vonalat, ez is nagy előrelépés" - tette hozzá Kolbenheyer, aki Magyarországon az első igazolt női jégkorongozó volt, és 55-ször szerepelt a válogatottban.



A jövőt illetően Kolbenheyer elmondta, Luc Tardif nagy támogatója a női szakágnak, hazájában a francia szövetség női bizottságának vezetője volt. Így a 27 év után leköszönő René Fasel által megszabott irány folytatódni fog.

