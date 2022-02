A mindössze 17 éves Juraj Slafkovsky lett a pekingi téli olimpia férfi jégkorongtornájának legértékesebb játékosa (MVP) az akkreditált újságírók szavazatai alapján.

A szlovák csapattal történelmi bronzérmet szerző csatár hétszer volt eredményes a tornán, ezzel a gólkirályi címet is begyűjtötte.



A legjobb kapust is a szlovákok adták Patrik Rybar személyében, aki átlagban 0,7 gólt kapott és 96,6 százalékkal védte a lövéseket.

Slafkosky mellett az aranyérmes finn Sakari Manninen és a svéd Lucas Wallmark alkotja a legjobb csatársort, míg a védelembe a finn Mikko Lehtonen és az oroszokkal ezüstérmes Jegor Jakovlev került be.

A torna díjazottjai:

legértékesebb játékos: Juraj Slafkovsky (szlovák)

az álomsor: Patrik Rybar (szlovák) - Mikko Lehtonen (finn), Jegor Jakovlev (orosz) - Juraj Slafkovsky, Sakari Manninen (finn), Lucas Wallmark (svéd)

