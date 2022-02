A címvédő orosz válogatott 2-0-ra legyőzte pénteken az olimpiai újonc dán csapatot a pekingi játékok férfi jégkorongtornájának második fordulójában.

Az első harmadban a remek védekezések miatt alig akadt helyzet, aztán a 29. percben Pavel Karnauhov a kipattanó korongot a kapuvas segítségével közelről a hálóba juttatta. Az oroszok számos emberelőnyt kaptak, de a dánok nem adták fel az addigi védekező játékukat, bíztak egy orosz megingásban. Volt is lehetőségük egyenlítésre szólóból, emberelőnyben és a végén is, amikor lehozták a kapusukat, de ekkor Kirill Szemjonov az üres dán kapuba lőtt.



Az oroszok a második mérkőzésüket is úgy nyerték meg Pekingben, hogy nem kaptak gólt, két napja Svájcot verték 1-0-ra, és akkor is Ivan Fedotov védett, azaz a CSZKA Moszkva kapusa még százszázalékos.



Az első női negyeddöntőben a címvédő amerikai csapat 4-1-re verte azt a cseh válogatottat, amely két harmadig remekül helyt állt, és a kvalifikáció utolsó körében a magyarok ellen biztosította be pekingi kijutását.

Eredmények

férfiak, csoportmérkőzés, 2. forduló:

B csoport:

Orosz csapat-Dánia 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)



később:

Csehország-Svájc 9.40

C csoport:

Svédország-Szlovákia 9.40

Lettország-Finnország 14.10

nők, negyeddöntő:

Egyesült Államok-Csehország 4-1 (0-0, 1-1, 3-0)



később:

Kanada-Svédország 14.10

szombaton játsszák:

Orosz csapat-Svájc 5.10

Finnország-Japán 9.40

