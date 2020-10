Rémisztő jelenetek zajlottak le egy New York-i jégpályán, amikor kigyulladt egy jégsimító gép, de a karbantartónak még időben sikerült biztonságos helyre kormányoznia az eszközt.



Megdöbbent szemtanuk a telefonjukkal készítettek felvételeket egy lángoló jégsimítóról, amely a New York-i Bill Grey Regional Iceplex nevezetű jégkomplexumban gyulladt ki.



Egy szemtanú szerint hiába lángolt a PB-gázzal működő jármű, a sofőr előbb megpróbálta biztonságos helyre kormányozni, ezért kivezette a pályáról, majd egyből el is oltották a tüzet.



Az eset egyébként egy ifjúsági jégkorong edzésen történt.

It was an exciting evening after my son's practice. pic.twitter.com/G0TRtRViPd

For real...did NOT have zamboni fire on a Rochester ice rink on my 2020 bingo card pic.twitter.com/as8nq5nISJ