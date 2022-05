Magosi Bálint szerint a magyar jégkorong-válogatott egyértelmű célja, hogy feljusson az elitbe a kedden kezdődő ljubljanai divízió I/A világbajnokságról, és lehetőség szerint mind a négy mérkőzését megnyerje, ugyanakkor Szirányi Bence óvatosabban nyilatkozott.

A csapat hétfőn délután a helyszínen, a Tivoli Arénában edzett, a csapatfotó is elkészült, majd Sean Simpson szövetségi kapitány főleg az emberelőnyös és -hátrányos játékot, illetve a védekező harmadból való gyors kijutást és a támadózónába való gyors bejutást gyakoroltatta.

"A feljutás a cél, és szeretnénk mind a négy mérkőzésen nyerni. A dél-koreaiak elleni múlt heti felkészülési mérkőzésen ízelítőt kaptunk az ő játékukból, sok helyzetet dolgoztunk ki, de ezek kimaradtak. Ezen kell javítani, az emberelőnyünket és a ziccereket be kell lőni. Az első mérkőzés nagyon fontos, meg kell mutatnunk, hogy erősek vagyunk, aztán meccsről meccsre, cseréről cserére haladni. Jó úton haladunk" - mondta az MTI-nek a Fehérvárral osztrák döntőt játszó csatár, Magosi Bálint.



Ugyancsak a dél-koreaiak elleni keddi nyitány fontosságát emelte ki Szirányi Bence, aki a 2015-ös krakkói siker alkalmával üres kapus góljával biztosította a feljutást.

"Igazából az első összecsapás a legfontosabb lépcsőfok a tornán. Első ellenfelünk mentalítása, hogy sosem adja fel és kihasználja a hibákat, ám ezt a fajta nyomást el kell viselnünk. Csütörtökön sok helyzetet és emberelőnyt hagytunk ki ellenük, jobban kell összpontosítanunk és megdolgozni a szerencséért, mert arra is szükség lesz" - tette hozzá a DVTK Jegesmedvék hátvédje.

Szirányi elmondta azt is, hogy a litvánokat szerinte le kell győzni, de lebecsülni nem szabad őket, mert egy meccsen bármi megtörténhet, és igaz ez a szlovénok ellen is, csak fordított előjellel.

"A hazaiakat is meglephetjük. Tudom, tétmeccsen sosem győztük le őket, de ellenük is igaz az a tétel, hogy egy adott napon mi is nyerhetünk, mint ahogy korábban tettük ezt az esélyesebb kazahok vagy fehéroroszok ellen. Románia válogatottjának játékosait jól ismerjük, de nem tudjuk, mire számíthatunk tőlük csapatként, hogy milyen szintet képviselnek" - mondta a 133-szoros válogatottságával a csapat legrutinosabbjának számító Szirányi.



Jelezte, ő inkább nem az ellenfelekkel törődik, nem szeretne számolgatni, hanem az lenne a legfontosabb, hogy cseréről cserére figyeljenek, és akkor megjön az eredmény is.

A ljubljanai divízió I/A vb-n a magyarok kedden a dél-koreai, szerdán a litván, pénteken a házigazda szlovén, vasárnap pedig a számos székely hokissal és honosítottal felálló román válogatottal csapnak össze. Az első két helyezett feljut az elit vb-re, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

Borítókép: Facebook.com/ Magosi Bálint