A Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapatának elnöke, Gál Péter Pál szerint a koronavírus-járvány miatt az Ausztriában bevezetett szigorítások ellenére is tovább tud folytatódni az osztrák liga (ICEHL).

Gál szerdán az M4 Sport Sporthíradójában elmondta, hogy az együttes célja bekerülni a rájátszásba, és ott "markánsabban szerepelni" a tavalyi teljesítményüknél, azaz az első körös búcsúnál. A Fehérvár jelenleg a második az alapszakaszban, ezzel pedig rájátszásra jogosító helyen áll.



"Könnyen elképzelhető, hogy ez akár a jövő évre átnyúló időszak lesz. Én abban reménykedek, hogy maga a sport majd tovább tud menni, hogyha az osztrák térfélen zártkapusan is, de legalább képesek leszünk a mérkőzéseket lejátszani, képes lesz a liga megrendezni, mert ez az alap" - nyilatkozta Gál Péter Pál.



Ausztria hétfőtől szigorította a beutazási szabályokat, ezért a játékosokat is sűrűbben tesztelik. A fehérvári klub elnöke elmondta, az osztrák liga kedden arról döntött, hogy a következő három hétben nézők nélkül zajlanak majd a találkozók, míg a magyar oldalon védettségi igazolvánnyal és maszkban be lehet menni a csarnokokba.



Gál jelezte, a szigorítás nyilvánvalóan negatív hír a játékosoknak, huzamosabban megviseli őket, de reméli, hogy január-február környékén már ismét nézők előtt játszhatják majd a mérkőzéseket Ausztriában is. Hozzátette, jelenleg sérüléshullám sújtja az együttest, de a meghatározó játékosokat helyettesítő fiatalok eddig nem okoztak csalódást.

Borítókép: Facebook.com/Hydro Fehérvár AV19