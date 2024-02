Hét forduló van már csak hátra az osztrák bázisú nemzetközi jégkorongbajnokság alapszakaszából, ami kiélezett csatát ígér a rájátsztás érő helyekért harcoló csapatok között.

A második helyen álló Hydro Fehérvár AV19 a Vienna Capitalst fogadja, amennyiben Kiss Dávid csapata győz a fővárosi együttes ellen, úgy bebiztosítja helyét a rájátszás negyeddöntőjébe, melybe automatikusan az első hat helyezett jut be. A székesfehérvári gárda a szezonban már kétszer is legyőzte a bécsieket, bár mindkét alkalommal szoros meccsen, és minden bizonnyal ezúttal is éles összecsapásra van kilátás, hiszen a Capitalsnak, még ha minimális is, de van esélye kiharcolni a playoffot. A Fehérvár AV19 remek formában várhatja ezt a találkozót, hiszen Hári Jánosék legutóbb a harmadik Salzburg ellen idegenben is diadalmaskodni tudtak, valamint sorozatban három győzelemnél járnak.

A Black Wings Linz és a HCB Südtirol Alperia mérkőzése hozhatja a forduló csúcsmeccsét, ugyanis a hatodik és a negyedik helyezett feszül egymásnak az ICE HL 46. játéknapján. A két csapat között csupán hat pont a különbség, így a playoff pozíciók szempontjából kifejezetten fontos összecsapás vár a felekre. A Bolzano várhatja jobb formában a párharcot, ugyanis zsinórban négy győzelemmel állnak, míg a Linz január 23-a óta nem tudott nyerni a bajnokságban.

A harmadik helyen álló EC Red Bull Salzburg a sereghajtó Grazzal csap össze, rangadó vár a Villachra és a HK Olimpijára, ugyanis mindkét gárda fontos pontokért harcol. A Voralberg az Asiagot fogadja, míg a ligaelső Klagenfurt a nyolcadik Pusteral Wölféhez látogat.







(Borítókép: Soós Attila/Fehérvár AV19)