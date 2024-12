Fordulat Szalah ügyében? Több lap is erről a sztárcsapatról is, mint következő állomás

Több jel és forrás is arra mutat, hogy ennek a pletykának - a korábbiakkal ellentétben - már lehet alapja.

Továbbra sem kristályosodik a helyzet Mohamed Szalah liverpooli jövőjét illetően. A 32 esztendős támadó szerződése a jövő nyáron lejár és egyelőre semmiről nem lehet olvasni az esetleges kontraktushosszabbítással kapcsolatban. Az egyiptomi játékos a múlt héten szólalt meg és mondta el, hogy inkább érzi a klubon kívül magát, mintsem azon belül, jelezvén, hogy szerinte a Liverpool nem tervez hosszabbítani vele. Az interjú aztán nagy port kavart, a klub egyik ikonja, Jamie Carragher alaposan beleállt Szalah-ba, akit viszont a körülötte kialakult negatív légkör nem befolyásolt.

A Manchester City elleni vasárnapi szuperrangadón góllal és gólpasszal vette ki részét csapata sikeréből. A klasszis futballista pedig így már 11 találattal és 7 gólpasszal áll a Premier League-ben. Visszatérve Szalah jövőjére: az egyiptomi támadót már több szaúdi klubbal is szóba hozták, viszont elnézve a teljesítményét, talán korai lenne még feladni a pályafutását és a Közel-Kelet felé venni az irányt. Több forrás is arról számolt be, hogy a Paris Saint-Germain örömmel tudná a soraiban a 32 éves csatárt, akit már januárban megkörnyékezhetnek. A PSG már korábban is próbálta leigazolni őt, a francia klub elnöke, Nasszer el-Helaifi nagy rajongója a játékának és szoros kapcsolatot ápolnak.

A L’Équipe információi szerint Szalah aktív egyeztetésbe kezdett a párizsi sztárcsapattal, s ugyan a Paris Saint-Germain tagadta a pletykákat, erős jelek mutatnak abba az irányba, hogy a következő idénytől a Ligue 1-ben futballozhat majd az egyiptomi klasszis, aki 2017 óta erősíti a Liverpoolt. Ráadásul a PSG keresi új sztárját, a csapat új arcát, ami benne abszolút meglenne.