A magyar extrém sportoló olyan kihívás teljesítésére készült,a mit még soha senki nem csinált meg, az élet azonban közbeszólt. Bár biztonsága érdekében Rakonczay Gábor úgy döntött, hogy elhalasztja expedícióját, nem adja fel álmait.

Rakonczay január 25-én indult el a Gran Canariáról, hogy SUP-jával átszelje az óceánt. Az eredeti tervek szerint közel 2 hónapot töltött volna a vízen, néhány nap után azonban sérülést észlelt a minimalista eszközön.



Rakonczay Gábor nem adja fel álmát, novemberben újra nekivág a kalandnak.

Fotó: Facebook.com/RakonczayExpedíciók

Nagyjából 160 km-re volt a parttól, amikor úgy döntött visszafordul. Mivel az áramlatok miatt szinte lehetetlen az ellenkező irányba haladni, egy magyar csapat vitorlással elindult a mentésére. Több, mint 1 napba telt mire a GPS- jelek alaján megtalálták a sportolót, majd még 2 nap volt, mire egy kötél segytségével kivontatták.



Gábor biztos benne, hogy az újratervezés után sikerrel veszi az akadályokat.



Fotó: Facebook.com/RakonczayExpedíciók



Rakonczay ekkor még szeretett volna újra nekivágni az utazásnak, de nem sokkal később belátta, kapkodás helyett racionálisan döntést kell hoznia. A mostani néhány napot tesztként fogja fel. Mint mondja, máshogy nem lehet, mert akkor folyamatosan a hibáin kattogna, és abba "beleőrülne".



Cserélni kell a tőkesúlyt.



Fotó: Facebook.com/RakonczayExpedíció



Most már tudja mi kell ahhoz, hogy sikerrel járjon, és azt is, az emberi élet sokkal fontosabb, mint a teljesítés dátuma.

Így hozta meg élete egyik legnehezebb döntését Rakonczay Gábor Az sportolóban nem volt félelem amikor szivárgást észlelt a hajójában, ugyanakkor lelkében nagy háború dúlt.



Bár saját bevallása szerint régebben többször első felindulásból döntött, mára azonban megtanulta a biztonsága az első. Ahhoz, hogy egy ennyire minimalista eszközzel is sikeres lehessen, nem csak a megfelelő elhatározásra van szükség, hanem számos kiegészítőre is.



A SUP fedélzetén sok eszköz segíti a munkát.



Fotó: Sport365/ErdősGéza



Gábor deszkáján több GPS, műholdas telefon, tracker és vészjelző is van. Ezen kívül elengedhetetlen a víztisztító berendezés is. Természetesen ebből is kettő van a SUP-on.

Ezek az eszközök tartják életben az embert az Atlanti-óceán átszelésekor Rakonczay Gábor SUP-ja minimalistább már nem is lehetne. A hajótest mindössze 5,5 méter hosszú, alig másfél méter széles és kabin sincs rajta. Bár az eszköz nagyon egyszerű, az utas biztonságát rengeteg műszer segíti. Bemutatjuk, milyen eszközöket használ a sportoló.



A mindenre elszánt spotoló ideje nagy részét a nagyobb tőkesúly megtervezésére szánja, de temészetesen a mozgás sem marad ki életéből az újabb elindulásig.



Rakonczay nem tétlenkedik. Hazaérkezése után a barátaival futott egy félmaratont.

Fotó: Facebook.com/RakonczayExpedíciók



Borítókép: Sport365/ErdősGéza