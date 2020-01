Brock Edward Lesnar amerikai pankrátor, és visszavonult profi vegyes harcművész. Lesnar korábban az UFC nehézsúlyú bajnoka illetve az NCAA Division I nehézsúlyú birkózó bajnoka volt. Ennek köszönhetően érte őt az elismerés.

Az igencsak sikeres pályafutást maga mögött tudó sportoló, rendkívül nagy eredményeket ért el már birkózó korában is.

Ennek kapcsán a Minnesota-i egyetem bejelentette, hogy a 2000-es NCAA Heavyweight Champion Lesnar tiszteletbeli edző lesz a Gophers soron következő megmérettetésén. Továbbá, egybekötve, ez lesz a huszadik évfordulója a 2000-es bajnokságon aratott 3:2-es győzelmének.

Ez a szerep viszont már nem lesz teljesen új Lesnar számára, aki a múltban már többször is megjelent egykori sikereihelyszínén, ahol egyfajta mentorként próbálja segíteni a fiatalokat.

