Óriási irammal kezdte meg Conor McGregor a mérkőzést, és egy elképesztő rúgással megfogta ellenfelét. Ezt követően Donald Cerrone a földre borult, és onnan már nem volt visszaút. A király visszatért és KO-val győzött! McGregor 40 másodperc elteltével TKO-val befejezte a meccset.

Donald Cerrone's grandmother interrupted his interview to console him after the loss to Conor McGregor. #UFC246 https://t.co/KT85ZPn29G