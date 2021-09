Idén először képviselik az országot hivatalos keretek között a magyar e-sport válogatottak világeseményen.

Ezt Biró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) elnöke jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatón, amelyet az MTK Budapest E-sport Arénájában tartottak meg. A sportvezető felidézte, a 2017-ben alakult HUNESZ 2020 elején ott volt az európai szövetség alapító tagjai között, majd tavaly év végén a nemzetközi szövetséghez is csatlakozott. Biró Balázs szerint újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar e-sport azzal, hogy immár hivatalos formában kapcsolódik be a nemzetközi vérkeringésbe. Mint kifejtette, az elmúlt időszakban kiemelt projekt volt a szövetség számára a magyar e-sport válogatott kialakítása. A selejtezőket úgy rendezték meg, hogy a legjobb hazai játékosok mellett olyan tehetségek is csatlakozhassanak, akik eddig még nem vettek részt a hazai versenyeken.

Mivel a válogatottak több csapatból állnak össze, ezért az elnök szerint nagyon fontos volt az egység, valamint a megfelelő szakmai háttér megteremtése. Ahogy fogalmazott, a válogatottat támogató Hell cég segítségével most már minden feltétel adott ahhoz, hogy egyrészt az eredmények híre eljusson a hazai e-sport közösséghez, másrészt a magyar játékosok méltóképpen tudják képviselni az országot a nemzetközi megmérettetéseken. Schmidt Krisztián, a Hell Energy kreatív marketing igazgatója elmondta, a hazai e-sport közösség bizonyos tagjait, például az influencer gamereket már eddig is támogatták, és a régóta sikeres együttműködést szeretnék egy új szintre emelni azzal, hogy most a válogatott mellé is odaállnak. Hozzáfűzte: egy külön italcsaládot is kifejlesztettek kifejezetten a gamerek részére, amely hatalmas sikernek örvend a hazai és a nemzetközi piacon.

Kis Balázs, a HUNESZ szakmai alelnöke, a válogatott ügyek felelőse többek között beszámolt arról, hogy a magyar profi videojátékosok összesen hat játékban - Counter-Strike: Global Offensive, eFootball PES 2021, Dota 2, PlayerUnknown's Battlegrounds, TEKKEN 7 és Brawl Stars - képviselik a magyar színeket összesen három nemzetközi eseményen, a nemzetközi szövetség, az IESF világbajnokságán, a World Esports League küzdelmeiben és az európai Nations Cupon. Tach Lejla, a Counter-Strike: Global Offensive válogatott szövetségi kapitánya ismertette, hogy magyar válogatott a játék IESF vb-jének a regionális selejtezőjében vesz részt, és ha innen továbbjut, akkor ott lehet a nagydöntőn, amelyet november 14. és 19. bonyolítanak le az izraeli Eilatban.

Borítókép: esport1.hu