Goalcutters Pro Club - Blue Devil eSport: 0-4

Két másodosztályú együttes küzdelmével kezdődött a bajnokság közvetítése. A Blue Devil már az előző szezonban is jól szerepelt, az újonnan megalakult Goalcutters pedig "Vissza a kezdetekhez" című felütéssel kezdte el a 16. HPCL szezont.

Az átalakult Goalcutters nem sokáig bírta a nyomást. Kapusuk bravúrral ugyan még kapufára tudott menteni, a kipattanót Tóth értékesítette. (0-1) A vezetés megszerzése után a Blue Devil azonban a saját helyzetét nehezítette meg. Kőhalmi szabálytalanul szerelte a kiugratott támadót, akit a játékvezető piros lappal jutalmazott meg ezért a megmozdulásáért.

A reménysugár azonban nem sokáig tartott: a második félidőben előnyét gyorsan kettőre növelte a Blue Devil. Szép támadást láthattunk, a gólszerző ismételten Tóth. (0-2) Emberelőnyét nem tudta kihasználni a Goalcutters, a második játékrészben pedig teljesen szétestek. Nem sokkal a második találat után ismételten megzörgette a hálót a Blue Devil, ráadásul egy bombagóllal. Óriási gólt láthattunk Nagytól, aki külsővel, 13 méterről talált be. (0-3) A kegyelemdöfést pedig a mérkőzés két főszereplője hozta össze: Nagy tálalt Tóth elé, aki kapásból veszélyeztetett, és megszerezte a szezon első mesterhármasát. (0-4)

A „gólvágók” ezúttal nem tudtak betalálni, a Blue Devilviszont jó napot fogott ki!

HAJDÚNÁNÁS FK - SC SOPRON SMAFC: 1-6

Az előző bajnokság címvédőjeként és szuperkupa győzteseként léphettek pályára a soproniak, akik nem kegyelmeztek ellenfelüknek.

A mérkőzés első találata gyorsan megszületett. A Hajdúnánás kapusa ugyan bemutatott egy óriási bravúrt, a kipattanót azonban könnyedén értékesítette a címvédőegyüttes. (0-1) Egy védelmi hibát kihasználva pedig kettőre növelte előnyét a Sopron. Pankovics is megkezdte a gólgyártást! (0-2) Gyors válasz! Donátot ugratták ki, aki kiharcolt egy tizenegyest csapata számára. Nagy pedig hatalmas magabiztosággal értékesítette a büntetőt, sikerült a szépítés. (1-2) Ráadásul megvolt az esély még az egyenlítésre is! A büntetőt Nagy ugyan értékesíteni tudta, de az ordító ziccerét ezúttal kihagyta. Az első játékrész végéhez közeledve Zozyveszélyeztetett, aki egy védhetetlen lövéssel szerezte meg csapata újabb találatát. (1-3)

A második félidő kevesebb helyzetet hozott, a címvédő azonban egy szemet gyönyörködtető szögletvariációval növelte előnyét. (1-4) Megjött a kedv a gólszerzéshez! Pankovics került helyzetbe, aki higgadtan értékesített. (1-5) "Lesz-e 6-1?" - kérdezte a HPCL kommentátora, Joci - Kérdésére a válasz gyorsan érkezett, Pankovicsmesterhármasával kiütötte a Sopron a Hajdúnánást. (1-6)

Veszprém Futsal - MTK Budapest eSport: 0-1

Két közel azonos erősséggel rendelkező együttes csapott össze, ami a helyzetek számából és az eredményből is jól látható.

Az MTK azonban viszonylag korán, már az első félidő elején megszerezte a vezetést. Rácz adott egy tökéletes labdát Balásfalvi fejére, ezzel megszerezték a vezetést a fővárosiak. (0-1) Egy mintaszerű támadást láthattunk válaszként! Andó továbbította a játékszert Ajlik Csabának, lövését azonban a veszprémiek kapusa, Geri hárítani tudta. Nem bírt egymással a két csapat, kevés helyzetet hozott mindkét játékrész. Az MTK védőinek teljesítményét pedig így értékelte Joci: "Az MTK védelmét annyira nehéz feltörni, mint a NASA számítógépes rendszerét" A 60. percben azonban ez sikerült a Veszprémnek. Ismét Ajlik került helyzetbe, Geri pedig ezúttal is kivédte a válogatott másodedzőjének jól eltalált lövését.

A mérkőzést az MTK korai találata döntötte el, akiknek sikerült megőrizniük az egygólos előnyüket.

TrollFoci-Hálószaggató - Puskás Akadémia: 5-2

A Veszprém-MTK találkozó után is várt még a nézőkre egy pikáns mérkőzés. Az előző szezon kupagyőztese csapott össze a Trollfocigárdájával, és a várakozásoknak eleget téve egy eseménydús meccset láthattunk.

Már a 3. percben letámadott a Trollfoci, aminek meg is lett az eredménye! Rózsa lövését védte bravúrral Szűcs, a kipattanót pedig Süli pofozta be a kapuba. (1-0) Az előny birtokában hátulról építkezett a Trollfoci, erre azonban alaposan ráfáztak. Egy eladott labdára csapott le Antal, Humenszky pedig köszönte szépen a lehetőséget, és kiegyenlített. (1-1) A találkozó 35. percében egy érdekes szituáció után jutott tizenegyeshez a Trollfoci. A büntetőponthoz Rózsa állt, aki értékesíteni tudta a lehetőséget. (2-1) A második játékrész elején Rózsa tálalt Dominkó elé, aki ziccerből nem hibázott. (3-1) Ismét egy büntető, ám ezúttal a Puskásnak. Schneider harcolta ki, a tizenegyes jogossága pedig megkérdőjelezhetetlen. A labda mögé Humenszky állt, aki magabiztosan értékesített. (3-2) A találkozó hajrájában a Puskás próbált támadni, azonban a Trollfoci egy mintaszerű kontratámadást mutatott be a nézőknek. Darvastól először egy cselt, majd pedig egy jól eltalált lövést láthattunk. (4-2) Azonban a találkozó hosszabbításának utolsó perce is tartogatott magában még egy gólt! A kegyelemdöfést Darvas adta meg, aki ezzel beállította a mérkőzés végeredményét. (5-2)

Borítókép: HPCL