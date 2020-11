A FIFA-sorozatot gyártó EA Sports reagált az AC Milan támadójának, Zlatan Ibrahimovicnak az állítására, miszerint gyártó jogtalanul tette bele a játékba a svéd sztárt.



Általában a labdarúgók a játékban kapott értékeik miatt szoktak panaszkodni a közösségi médiában, ezzel szemben Ibra azt kérdőjelezte meg, hogy egyáltalán miért szerepel a videojátékban.



"Ki adott engedélyt arra az EA Sportsnak, hogy a nevem és az arcom használja? Teljesen biztos vagyok abban, hogy sem a FIFA-nak, sem a FIFpro-nak nem adtam erre engedélyt. Valaki profitot termel a nevemmel és az arcommal. Itt az ideje, hogy kivizsgálják" - írta a Twitteren a csatár.

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020



Az EA Sports most válaszolt a Manchester United korábbi támadójának feltevésére.



"Az EA Sports által gyártott FIFA a világ vezető labdarúgó videojátéka, és a hiteles élmény miatt évről évre számos ligával, csapattal és tehetséggel dolgozunk együtt, hogy biztosítani tudjuk a labdarúgók hasonlóságát. hogy belefoglaljuk a játékunkba." - nyilatkozta az EA Sports szóvivője a Sportbible-nek.



Úgy fest, hogy nem a 39 éves gólvágó az egyetlen, akit furdal a kíváncsiság, hogy hogyan kerülhetett bele a játékba engedély nélkül. Többek között Gareth Bale és Zlatan Ibrahimovic ügynöke, Mino Raiola is a labdarúgók egyéni jogai mellett állt ki a Twitteren.

Hope we get the answer to our letters now @Ibra_official https://t.co/IRwh2CDcL5 — Mino Raiola (@MinoRaiola) November 23, 2020

FifPro and AC Milan do not have players individual rights as I’m sure you know and as we’ve told you many times @easports pic.twitter.com/dDT9LZ9Y5B — Mino Raiola (@MinoRaiola) November 24, 2020



Bár a Tottenham sztárja, Gareth Bale pár éve még a FIFA 14 borítóján is szerepelt, most úgy tűnik ő is csatlakozik Zlatan „keresztes hadjáratához”.

A The Athletic információi szerint több ezer olyan játékos van, aki már jelezte, hogy problémája van azzal, hogy a gyártó jogtalanul tette bele a játékba.

Forrás: Sportbible

Kép: Getty Images/EASports