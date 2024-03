Sikeresen véget ért a K&H HPCL 16. szezonja, és megszületett az elsőosztály bajnoka, aki a Puskás Akadémia gárdája lett. Ezúton is gratulálunk minden játékosnak a bajnoki címhez!

Divinus Gaming – MK Illumination eSport: 1-0

Kevés gól esett a másodosztályú összecsapáson, azonban izgalomból és helyzetekből nem volt hiány!

A találkozó 33. percében Czinkóczi ugratta ki ragyogóan Fehért, aki egy higgadt lövőcselt követően zörgette meg a hálót. (1-0)

Az első játékrész legvégén ismért Fehér került ziccerbe egy eladott labdának köszönhetően, azonban Norbi bravúrral mentette meg csapatát az újabb góltól.

A második félidőben egy kontrát vezettek végig a hazaiak, majd szép összjátékot követően kerültek helyzetbe, de Norbi ismét résen volt.

Majdnem jött a dráma! Az utolsó pillanatban egy előrevágott labdából került ziccerbe Jónás, aki társának lekészítette a játékszert. A lövés a kapust már elkerülte a Divinus Gaming védője, Szem azonban megmentette csapatát az egyenlítést érő találattól.

A tizenhatodik szezon másodosztályának bajnoka pedig a Divinus Gaming lett, akik az egész bajnokság folyamán kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak. Gratulálunk, srácok, irány az élvonalba!



Veszprém Futsal – DVTK e-Sport: 1-1

Az első félidő végéhez közeledve Reznák került lövőhelyzetbe, aki óriási erővel lőtte telibe a felsőlécet.

A 76. percben azonban sikerült feltörni a DVTK védelmét. Lanecker futott el a szélen, majd a középre gurított labdára Ajlik érkezett, aki szokásához híven nem hibázott. (1-0)

Az első közvetített mérkőzésnél éppen csak elmaradt a dráma, itt viszont a DVTK nagy meglepetést okozott. Az utolsó pillanatban egy eladott labdára csaptak le a miskolciak, majd megszerezték az egyenlítést érő találatot. (1-1)

Trollfoci-Hálószaggató – SC Sopron SMAFC: 2-1

A mérkőzés harmadához érkezve egy gyönyörű szögletvariációt láthattunk a Trollfocitól. Rózsa beadását Koncz csúsztatta meg, majd Erdei kíméletlenül a kapuba gurított. (1-0)

Azonnal érkezett a válasz! Szép támadást vezetettek végig a soproniak, azonban egyértelmű volt, hogy kit keresnek a társak. A címzett egyértelműen Pankovics volt, akit miután megtalált a labda, egyből ki is egyenlített. (1-1)

Az első félidő legvégén pedig egy lecsorgó után ismét megszerezte a vezetést a Trollfoci, a gólszerző ezúttal Apró. (2-1)

A második játékrész kevés lehetőséget tartogatott magában, de a soproniak egy szabadrúgással még jöhettek az utolsó minutumban. Az elképzelés és a variáció nem volt rossz, azonban az egyenlítés végül nem sikerült.

SC Sopron SMAFC – Puskás Akadémia: 1-3

A Sopron botlása után már biztos volt, hogy ezúttal nem állhatnak a dobogó legfelső fokára a „leghűségesebb város” játékosai, azonban a 16. szezon nem is zárulhatott volna ennél jobb párosítással.

Az első komolyabb lehetőség a második félidőben alakult ki, és a soproni védők bizonytalanságát követően Humenszky vette a be a kaput. (0-1)

Nem sokkal később Antal futott el a szélen, majd Stelcz növelte meg a Puskás Akadémia előnyét. (0-2)

Egy beadás után pedig sikerült a szépítés! A játékszer Pankovicsot találta meg, majd egy erőteljes lövéssel visszahozta csapata reményeit. (1-2)

Az egyik gólvágó után pedig betalált a másik csapaté is! Humenszky csapott le, és beállította a mérkőzés végeredményét. (1-3)

A Puskás Akadémia kiegyensúlyozott és kimagasló teljesítményének köszönhetően megnyerte a 16. HPCL szezont. Ezúton is gratulálunk minden játékosnak!



Borítókép: HPCL