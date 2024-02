Ez történt a HPCL 4. játéknapján:



Just Quietly - Blue Devils eSport: 1-2

A II. osztály B csoportjának éllovasa a Blue Devils csapatával mérkőzött meg, és kezdték el a 16. szezon negyedik játéknapjának közvetítését.

A Blue Devils már a mérkőzés legelején borította a papírformát, és megszerezték a vezetést.

Laczkó iramodott meg a szélen, majd Wik teljesen üresen fogadhatta a játékszert. (0-1)

Sokáig komolyabb helyzet nélkül csordogált a mérkőzés, majd a 73. percben Szombati egy gyönyörű fejessel növelte csapata előnyét. (0-2)

Pár perccel később pedig még nagyobb bajba került a Just Quietly, ugyanis Miklósit kiállította a játékvezető.

A hazai csapat azonban még emberhátrányban is szépíteni tudott! Pető óriási gólt ragasztott a mérkőzés végén. (1-2)

A szépítő találat már későn érkezett, ezért kisebb meglepetésre a Blue Devils tudott győzedelmeskedni, amire kevesen számíthattak a mérkőzést megelőzően.

BestByte Honvéd - Kolorcity KSC: 1-2

A két csapat párharcára előzetesen egy kiélezett mérkőzésként lehetett tekinteni, de már a találkozó legelején megvillant mindkét csapat.

„Kardosra nagyon kell figyelniük a Honvéd védőknek"- hívta fel rá a figyelmet a HPCL kommentátora, Joci

5 másodperccel később pedig meg is szerezte a vezetést a Kazincbarcika támadója, Kardos. (0-1)

És rögtön érkezett is a válasz! Kurucz lőtt egy óriási gólt, amivel gyorsan sikerült az egyenlítés a Honvédnak. (1-1)

Úgy tűnt, hogy egy gólzáporos mérkőzést láthatunk, azonban idővel rendeződött mindkét együttes védelme.

A második játékrészben ismét Kurucz került ziccerbe, aki egy eladott labdára csapott le, ám ezúttal nem sikerült a gólt szereznie.

A mérkőzés hajrájában egy nagy bedobást láthattunk, ami után Kardos került óriási lehetőség elé, azonban Feketics szögletre tudott menteni.

Következett a szöglet, és Kardos ismét érkezett! A félelmetes formában lévő támadó pedig megnyerte csapata számára a mérkőzést. (1-2)

TrollFoci-Hálószaggató eSport - HTE eSport: 4-0

A bombaformában lévő Trollfoci egy kötelező győzelemre készült a HTE ellen, a papírformát ennek ellenére próbálták felborítani a vendégek. Tervük nem igazán jött össze, ugyanis a „Hálószaggatók” könnyedén megnyerték a mérkőzést.

Kisebb áramszünet keletkezett a HTE védelmében, amit a Trollfoci ki is használt. Apró húzott egy váratlan elastico cselt, majd megszerezte a vezetést. (1-0)

Még az első játékrész végéhez közeledve egy nagyon szépen kidolgozott támadást láthattunk, és Darvas révén már két góllal vezetett a Trollfoci. (2-0)

A második félidőben Mónus tálalt Apró elé, aki egy bombagóllal szerezte meg második találatát ezen a mérkőzésen. (3-0)

Játszik a Trollfoci! Mónus egy óriási labdát adott Rózsának, aki végleg eldöntötte a három pont sorsát. (4-0)

A mérkőzés utolsó pillanatában még egy távoli lövéssel próbálkozott a HTE, azonban nem sikerült a szépítés.

Puskás Akadémia - New Hungary: 3-0

A Trollfoci után megtekinthettük a közvetítésben legnagyobb riválisukat, a Puskás Akadémia csapatát is. Ellenfelük pedig az újonnan alakult New Hungary volt, akik az előző játéknapot sikeresen zárhatták.

Azonban ahogy a Puskás elkezdte a mérkőzést, az nem mindennapi! Sakk-mattra kidolgozott támadás után Humenszky zörgette meg a hálót. (1-0)

Nem sokkal később Antal ívelt Humenszky irányába, aki most sem hibázott. (2-0)

Az első játékrész végén pedig ismét betalált a Puskás! Óriási összjáték, a gólszerző ezúttal Rusznák. (3-0)

A találkozó második része kevés lehetőséget hozott, a következő helyzetig egészen a 91. percig kellett várni. Stelcz veszélyeztetett, Kalauz azonban hárítani tudta a lövést.

A Puskás óriási mezőnyfölénnyel, és szép gólokkal továbbra is az első helyről várhatja az 5. játéknapot!