A női párbajtőrözők csapatversenyét rendezik a kerekesszékes vívásnak otthont adó Makuhari Rendezvényközpont B csarnokában pénteken a tokiói paralimpián.

Ebben a számban legutóbb, Rio de Janeiróban bronzérmes volt a magyar együttes, melyben most az egyéniben győztes Veres Amarilla, valamint Krajnyák Zsuzsanna és Dani Gyöngyi vív majd. A nyilatkozatok alapján most is az első három között szeretne végezni a válogatott.



Asztaliteniszben Major Endre (S1) a negyeddöntőben, Csonka András (S8) pedig a nyolcaddöntőben játszik a Tokiói Fővárosi Sportcsarnokban, míg Arlóy Zsófiának (S8) még a csoportjában lesz teendője a negyeddöntőbe kerülés érdekében.



Az íjász Gáspár Tamás (W1) a rangsorolóban igyekszik minél jobb pozícióba kerülni a kieséses szakasz előtt a Jumenosima Íjász Parkban, a kerékpáros Wermeser Zsombor (C5) pedig a 4000 méteres üldözéses versenyben szerepel az izui Velodrómban.

