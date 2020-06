A női tőrválogatott, amely kevéssel az előtt harcolta ki az olimpiai kvótát, hogy a koronavírus-járvány miatt leállt a hazai és nemzetközi sportélet, a héten kezdte újra a közös edzéseket és a hónap közepétől Tatán készül tovább.

"Formában tartó, részben alapozó edzőtábort fogunk tartani" - mondta az M1 aktuális csatornának Feczer Viktor szakági vezetőedző, aki az első benyomások alapján kijelentette: "abszolút nincsen formahanyatlás".



A tréner emlékeztetett rá, hogy az elmúlt két és fél hónapban napi lebontásban kapták az edzéstervet a válogatott tagjai, így fizikálisan rendben vannak, emellett pedig kedvező is a helyzetük, mert a leállás előtt sikerült kiharcolniuk a tokiói részvételt.



Kreiss Fanni, a hazai ranglista éllovasa úgy fogalmazott, hogy bár szinte napi kapcsolatban voltak, nagyon jó újra találkozni.



"Úgy érzem magam, mint egy kiscsikó, akit kiengedtek és most rohangászhat" - tette hozzá.



Szerinte ahhoz, hogy a korábbi szintre visszakerüljenek vívásban, legalább három hónap kell, és a versenyzést is majd újra meg kell szokniuk, ugyanakkor még semmi konkrétat nem tudnak az idei programról. Arról is beszélt, hogy az olimpia elhalasztását a csapattársakkal együtt sikerült jól lezárniuk magukban.



"Most reménykedünk, hogy 2021-ben azért lesz olimpia, mert én kicsit tartok tőle, hogy ez még nem száz százalék" - folytatta.



A magyar tőrválogatott Kreiss Fanni, Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Pásztor Flóra összeállításban harcolta ki február végén, a szakág utolsó kvalifikációs versenyén a tokiói kvótát, és az idény korábbi szakaszában is ebben az összeállításban szerepelt. A válogatási elvek szerint ugyanakkor csak a hazai ranglistaelső helye biztos a csapatban, a többi helyről a szakágvezető javaslatára az elnökség dönt. A világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnok Mohamed Aida időközben jelezte, nem tett le arról, hogy - a magyar sportolók közül elsőként - hetedik olimpiáján is elindulhasson, s május elején úgy nyilatkozott, nem szereti a bizonytalanságot és sorsát más döntésétől függővé tenni, ezért szeretne a hazai ranglistán első lenni.



Az erre vonatkozó kérdésre Kreiss Fanni úgy reagált: nem gondolja, hogy rá veszélyes lenne. Emlékeztetett arra, hogy a csapatversenyeken rendszerint ő volt a befejező ember és egy kicsit rá is épült a csapat.



"Úgy gondolom, hogy nem kell félnem semmitől, de a többi lánynak sem, mert ez egy nagyon erős csapat, amely egyértelműen kivívta magának a kvalifikációt" - mondta, hozzátéve: szerinte ennek a csapatnak lenne érdemes kimenni az olimpiára, mert ez a legerősebb.



Feczer Viktor annyit jegyzett meg, hogy a hazai válogatás még nem zárult le, van még egy itthoni verseny, illetve egy világkupa, és azután lesz csapathirdetés.

Kép: MTI, Facebook/Hungarian Fencing Federation