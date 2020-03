A magyar férfi kardválogatott negyedik lett a luxembourgi világkupán, ezzel matematikailag is biztosította helyét a tokiói olimpián.

A szombaton egyéniben győztes, kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron, valamint a világbajnoki arany- és ezüstérmes Szatmári András, továbbá Gémesi Csanád és Decsi Tamás alkotta válogatott előbb 45-38-ra verte az ukránokat, majd a negyeddöntőben 45-40-re az amerikaiakat. Az elődöntőben 45-42-re kikapott az olaszoktól, a harmadik helyért rendezett mérkőzésen pedig 45-44-re a németektől.