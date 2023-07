A második nap reggelén a 131 fős női tőr mezőnyből 115-en kezdték meg a csoportküzdelmeket, melyekben öt tusig tartó asszókra került sor. A világranglista alapján legjobb 16 vívó ezen a napon még nem lépett pástra.



A négy magyarnak azonban akadt dolga a Milánói Kongresszusi és Rendezvényközpont egyik hatalmas csarnokában, amely méretét és egyéb adottságait, a kiszolgáló helyiségeket tekintve abszolút megfelelő helyszíne az egyéves olimpiai kvalifikációs időszak legfontosabb sportági versenyének. A házigazdák úgy hirdetik a vb-t, hogy Milánóban otthon van a vívás, és az eseményt nemcsak a csarnok környékén, hanem városszerte számos helyen, többek között a központban is reklámozzák. Az érmes küzdelmeknek helyet adó csarnokrészt még nem nyitották meg, de az előcsatározások helyszíne rendben van, noha akadnak olyan vélemények is, hogy az esztétikumra, a pástok környezetének szépítésére nem fektettek nagy hangsúlyt a szervezők.





Lupkovics Dóra a japán Miyawaki Karin ellen a milánói vívó-világbajnokság női tőr versenyének selejtezőjében 2023. július 23-án. MTI/Illyés Tibor



A magyarok a vasárnapi első fegyvernemi csatározásokban jól szerepeltek: a krakkói Európa Játékokon ezüstérmes Pásztor Flóra hat győzelmet aratott, Kreiss Fanni pedig hatfős csoportban ötöt, míg Kondricz Kata 4/1-gyel, Lupkovics Dóra pedig 4/2-vel fejezte be ezt a szakaszt. Előbbi kettőnek ez rögtön főtáblát ért, utóbbiaknak viszont a legjobb 64 közé kerülésért még kellett vívniuk egy direktkieséses, 15 találatig tartó asszót. Előbb Lupkovics 15-8-ra verte a mexikói Nataly Michelt, majd Kondricz 15-5-re a marokkói Juszra Zakaranit.



Vasárnap még a férfi párbajtőrözők vívnak.



A női tőrözők szerdán folytatják versenyüket.



Borítókép: MTI/Ilyés Tibor