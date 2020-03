Szilágyi Áron megnyerte a férfi kardozók luxembourgi világkupa-versenyét, Pusztai Liza pedig ezüstérmet szerzett a női kardozók athéni világkupáján.

A kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi - aki két hete, Varsóban győzött - a 64-es főtáblán 15-9-re verte az olasz Leonardo Dreossit, 15-13-ra az orosz Konsztantyin Lohanovot, 15-8-ra a kínai Hszü Jing-minget, 15-6-ra az olasz Luca Curatolit, majd az elődöntőben 15-9-re az orosz Venjamin Resetnyikov, végül az aranyért 15-12-re a dél-koreai Gu Bon Gilt.

A 2017-ben világbajnok, tavaly vb-ezüstérmes Szatmári András térdműtétje és hosszú lábadozás után az előző vk-állomáson tért vissza. Lengyelországban a második körig jutott, ezúttal pedig az első fordulóban kikapott.



Luxembourg beugró rendező, a koronavírus-járvány terjedése miatt előbb Padovából Tauberbischofheimbe került át a viadal, de végül ott sem lehetett lebonyolítani.



A női kardozók görögországi vk-fordulóján Pusztai 15-11-re győzte le a francia Margaux Gimalacot, 15-10-re az amerikai Maia Chamberlaint, 15-12-re a román Bianca Pascut, a negyeddöntőben pedig 15-3-ra lelépte az olasz Rossella Gregoriót. A fináléért a görög Teodora Gkunturával vívott, akit 15-9-re múlt felül.



A döntőben az egyéniben kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok amerikai Mariel Zagunisszal mérkőzött meg, és 15-6-os vereséget szenvedett.