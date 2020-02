Szilágyi Áron nyerte meg szombaton a férfi kardozók varsói világkupa-versenyét.

A kétszeres olimpiai bajnok a főtáblán 15-8-ra verte a kanadai Shaul Gordont, 15-10-re a japán Tokunan Kentát, majd egy jóval erősebb ellenfélen, a csapatban olimpiai, illetve az elmúlt három évben sorozatban világbajnok dél-koreai Gu Bon Gilen is túljutott 15-13-mal. A negyeddöntőben a kétszeres egyéni Európa-bajnok, csapatban vb-aranyéremmel is rendelkező német Max Hartunggal csapott össze, akit 15-11-re győzött le. A fináléért Luca Curatolival találkozott, de ellenfele sérülés miatt visszalépett, az aranyérmet pedig a világranglistán negyedik amerikai Eli Dershwitz 15-9-es legyőzésével harcolta ki - a viadal honlapja szerint.

A főtáblán még négy magyar volt: a 2017-ben vb-győztes, a budapesti vb-n tavaly ezüstérmes Szatmári András - aki lábműtétje után felépülve most tért vissza a vk-sorozatba -, valamint Gémesi Csanád a második fordulóig jutott,

Iliász Nikolász és Péch Miklós pedig az első mérkőzésén kikapott a 64 között.



A női tőrözők Kazanyban versenyeztek, a magyarok közül ketten is a legjobb nyolc közé jutottak, amire már régóta nem volt példa: Mohamed Aida hatodik, Kreiss Fanni pedig hetedik lett. Előbbi 8-7-re verte a lengyel Martyna Jelinskát, majd 15-9-re a spanyol Maria Marinót és a kanadai színekben szereplő Jessica Zi Jia Guót, utóbbi pedig egyformán 15-9-re nyert az amerikai Zander Rhodes, a dél-koreai Cse Szong Oh és az orosz Marta Martyanova ellen. A negyeddöntőben Mohamed 15-3-ra kapott ki a londoni olimpia bajnokától, a 2010-es évben egyéni vb-győztes olasz Elisa Di Franciscától, Kreiss viszont csak minimális különbséggel, 15-14-re maradt alul a 2018-ban egyéni világbajnok, szintén olasz Alice Volpival szemben.



Pásztor Flóra egy fordulót ment a főtáblán, Kondricz Kata pedig az első asszójában kikapott.

Vasárnap mindkét helyszínen a csapatok lépnek pástra. A magyar férfi kardozók helye gyakorlatilag biztos az olimpián, még úgy is, hogy a mostani után további két versenyük lesz a kvalifikációs időszakban, a női tőrözők számára viszont a tatárföldi az utolsó viadal, így ezen kell megőrizniük jelenleg kijutást érő pozíciójukat.



Borítókép: Facebook.com/ Szilágyi Áron