Ahogy arról korábban beszámoltunk, Siklósi Gergely pályafutása első olimpiáján ezüstérmet szerzett. A fiatal vívó a döntő után néhány pillanatig csalódott volt, de ezt követően már pozitívan értékelte az eredményt.



"Röpke két-három másodpercig csalódott voltam, nem jó érzés kikapni, de maga a verseny jól sikerült" - nyilatkozott az éremátadás után Siklósi Gergely.

"Az utolsó asszóban hibáztam, de vitathatatlan, hogy az ellenfelem nagyon jó volt. Számítottam rá, hogy nehéz asszó lesz, de a sport ilyen. Nagyon szép lett volna, ha a vb-arany után olimpiai aranyat is nyerek, de így legalább marad motiváció, és nyomhatjuk tovább. Nagyon örülök az ezüstéremnek!"



Beszélt arról a pillanatról is, amikor az edzője a nyakába borult, mint mondta, a szakember akkor még szomorú volt, de később, amikor megkérdezte tőle, előre aláírta volna-e az ezüstöt, úgy válaszolt, hogy igen.



"És ne felejtsük el, hogy én jobban teljesítettem az első olimpiámon, mint Szilágyi Áron és ez tök jó dolog" - tette hozzá viccesen arra utalva, hogy a szombat óta háromszoros olimpiai bajnok kardvívó 2008-ban, ötkarikás debütálásakor 15. lett egyéniben.



"A következő olimpia rövid időn belül lesz, nemcsak egyéniben, hanem csapatban is szeretnék ott lenni 2024-ben, Párizsban" - hangsúlyozta.



Siklósi Gergely megemlékezett nevelőedzőjéről, a 2017-ben elhunyt, hatszoros világbajnok, olimpiai bronzérmes Szalay Gyöngyiről is. Úgy fogalmazott: a néhai szakember biztosan büszke most rá, de ő aranyérmet érdemel, ezért a jövőben is azért fog dolgozni, hogy olimpiai aranyérmet mutathasson majd neki.



"A világbajnoki aranyat megmutattam, még egy olimpiai arany kell" - mondta.



Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, maga is ötkarikás ezüstérmes párbajtőrvívó, kijelentette: teljesen egyértelmű, hogy ez egy megnyert ezüstérem.



"Gergő fantasztikusan vívott egész nap, a döntő asszóban pedig egyszerűen kikapott, ilyen van. Biztos, hogy a jövőben még sok alkalmunk lesz gyönyörködni a vívásában és örülni az eredményeinek. Egy dolog nyilvánvaló: a francia vívónak egészen kivételesen jó napja volt ma" - mondta az MTI-nek.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor