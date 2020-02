Bronzérmet nyert szombaton a kardozó Rabb Krisztián a junior vívók poreci Európa-bajnokságán.

Az ifjúsági olimpiai bajnok a horvátországi kontinensviadal honlapja szerint ukrán, lengyel és olasz kardozó legyőzésével jutott el az elődöntőig, ahol egy újabb olasszal, Luca Fiorettóval csapott össze. A döntőbe jutás már nem jött össze, mert ellenfele 15-5-re nyert.

“Nagyon jól ment a vívás a nap elején, és úgy éreztem, hogy a folytatásban sem volt gond. Aztán, ahogy egyre nehezebb ellenfelek következtek, változott a helyzet. A negyeddöntőben még sikerült átlendülnöm a holtponton, nem is emlékszem, mikor fordítottam ekkora hátrányból. Az elődöntőben viszont nem éreztem az olaszt, ráadásul tőle kaptam ki a legutóbbi Vk-n is. Most egészen más akciókat csinált, meglepett. Ám összességében úgy érzem, elégedett lehetek ezzel az eredménnyel!”

Utóbbi mondattal mestere, Somlai Béla is egyetértett: “Krisztián sokáig nagyon jól vívott. Külön örültem, hogy nemcsak eredményes volt, hanem látványos és tudatos találatokat adott. Komoly versenyzői erény, hogy a negyeddöntőben nagy hátrányból fordított."



"Az elődöntő tanulságait le kell vonni, nem először kapott ki Krisztián olasz riválistól, de nem lesz ez mindig így a jövőben. Szép eredmény a bronzérem, készülünk a világbajnokságra!"- tette hozzá.

A magyarok ebben a korosztályban három éremmel zárták az egyéni küzdelmeket, mivel pénteken női párbajtőrben Büki Lili második, Muhari Eszter pedig harmadik lett.

Borítókép és forrás: hunfencing.hu