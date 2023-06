Az utolsó nap második fegyvernemének küzdelmeiben 51 vívó indult.



A csoportkört a magyarok közül Márton Anna zárta a legjobban négy gőzelemmel és egy vereséggel. Pusztai is négy ellenfelét múlta felül, de ő kettőtől kapott ki, míg a hozzá hasonlóan tavaly csapatban egyformán világbajnok Battai Sugár 2/3-mal, Katona Renáta pedig 2/4-gyel fejezte be a versenynek ezt a részét. Utóbbi így már nem is vívhatott a főtáblán, ahol Battai - aki március elején, Athénban világkupát nyert - az első fordulóban nem tudott mit kezdeni a lengyel Angelika Watorral.



Pusztai és Márton a 32 között lépett először pástra a kieséses szakaszban. A 2017-ben Eb-bronzérmes Pusztai a görög Deszpina Georgiaduval fordulatos asszót vívott, 3-1-es állásnál kapott négy tust, majd 3-5 után ő adott ötöt. Az egyperces pihenőt követően növelte előnyét, és magabiztos győzelmet aratott. A Tokióban sérült térddel olimpiai negyedik helyezett Márton viszont - aki műtétek, hosszú rehabilitáció és szülés után januárban tért vissza a nemzetközi porondra, és még mindig nem teljesen egészséges térddel vív - kikapott az azeri Palina Kaspiarovicstól. A 2015-ben vb-bronz-, 2016-ban Eb-ezüstérmes magyar kardozó gyakorlatilag végig hátrányban volt. Az egyperces szünet után 3-8-ról még 7-8-ra fel tudott zárkózni, de aztán megint ellenfele akciói voltak többnyire határozottabbak, pontosabbak.



Eredmények:

a 64 között:

Angelika Wator (lengyel)-Battai Sugár 15-6

a 32 között:

Pusztai Liza-Deszpina Georgiadu (görög) 15-9

Palina Kaspiarovics (azeri)-Márton Anna 15-11

