45-43-ra legyőzte a francia válogatottat az Andrásfi Tibor, Berta Dániel, Rédli András, Siklósi Gergely alkotta magyar párbajtőrcsapat a heidenheimi világkupa döntőjében!



Berta Dániel befejezőemberként nagyot ment, 37-38-ról fordította meg a találkozót Yannick Borel ellen!

A világkupa-győzelemnek köszönhetően a világranglista 5. helyére, azaz olimpiai kvalifikációs helyre lépett elő a magyar csapat.



A találkozó után Dancsházy-Nagy Tamás valamint Berta Dániel nyilatkozott.





Dancsházy-Nagy Tamás:



"Már az elején nagy kihívás volt, hogy az első meccsünket a 16 közé jutásért a csehekkel kellett vívni, a srácoknak olyan mentális és fizikai állapotban kellett felállni a pástra, hogy bátran mondhatom: már az elején maximumra voltak pörgetve. A folytatásban Hongkong következett, amely legyőzte Koreát, ezt ki is használtuk, majd az oroszok ellen egy ki-ki meccs következett, hiszen aki győz nagy lépést tesz előre, aki veszít visszacsúszik az olimpiai kvalifikációban. Sikerült hozni ezt a mérkőzést is, majd Svájc és Franciaország ellen is egy nagyon komplett, összeszedett magyar csapat lépett pástra. A fiúknak egész nap egy ritmusra járt az agya, a győzelemért mindent megtettek, maximálisan elégedett vagyok azzal, amit ma láttam tőlük."

Berta Dániel:



„Összességében nagyon kiélezett, színvonalas és szórakoztató döntőt vívtunk a franciák ellen. Nekem a közepén volt egy kis hullámvölgyem, de nem ragadtam bele. A végén Borellel vívhattam, akivel egyébként nagyon szeretek vívni és talán tudok is ellene. Ezúttal is volt elképzelésem, tervem, elkaptam azt a jó érzést, ami ilyenkor szükséges. Valójában azt sem tudom, hogy milyen állásnál következtem, de mindent megtettem annak érdekében, hogy győztesként jöjjünk le a pástról. Igazi eufória volt ez, ami még most is tart."



Forrás: Budapesti Honvéd Sportegyesület.