Mind a hat csapatversenyben az első számú esélyes négyes győzött vasárnap a vívó országos bajnokság zárónapján.

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban az első vasárnapi finálét női párbajtőrben rendezték. Ott az egyéni bajnok Muhari Eszter vezérletével a BHSE nagy csatában legyőzte a címvédő OMS-Tatát. Ezt a csatát a férfi tőrözők döntője követte, amelyben a Törekvés megvédte tavalyi aranyérmét, igaz, győzelme csupán egy találaton múlt az UTE ellen.



Női kardban megismétlődött a 2018-as döntő a BVSC és a BHSE között, és ezúttal is a Pusztai Liza vezette vasutas csapat állhatott a dobogó tetejére.



A nap meglepetését az UTE fiatal, 18 és alig 20 évesekből álló férfi kardcsapata szerezte. A lila-fehérek az elődöntőben magabiztosan győzték le ugyanis a címvédő, ám a világbajnok, térdműtéte után lábadozó Szatmári András nélkül felálló MTK együttesét.



Az UTE 1994-ben nyert legutóbb aranyérmet és döntőben is 1997-ben szerepelt ezt megelőzően. Az aranyérem most sem jött össze, ám egészen sokáig úgy tűnt, hogy az is meglehet: a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron vezérelte Vasas ellen ugyanis 40-36-ra vezetett az Újpest az utolsó pár előtt. Az angyalföldieknél aztán Szilágyi bizonyította klasszisát és 9-0-ra verte György Lehelt, csapata pedig 45-40-re a meccset.



A női tőrözőknél megismétlődött a tavalyi UTE-Törekvés döntő, amelynek idén a Mohamed Aida-Kalocsay Luca asszó jelentette a fordulópontját. Az újpestiek 43 éves klasszisa az ellenfél 14-11-es vezetésénél lépett pástra, 9-2-re megnyerte Kalocsay elleni meccsét, így fordított, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet a lila-fehér együttes.



Az idei ob zárómérkőzését a BHSE és a Vasas férfi párbajtőrözői vívták. A presztízscsatában az angyalföldiek 13-7-es vezetésénél a világbajnok Siklósi Gergely hozta vissza a Honvédot, 6-1-es miniasszója után már csak egy tus volt a gárda hátránya, majd ezt követően Rédli András fordítani is tudott, a Honvéd pedig a végéig megőrizte előnyét.

Ob, csapat, eredmények:



férfi kard:



elődöntő:

UTE-MTK 45-28

Vasas-BVSC 45-28

a 3. helyért:

MTK-BVSC 45-32

döntő:

Vasas-UTE 45-40

Végeredmény: 1. Vasas (Galgóczy Tamás, Nagy Pál, Rabb Krisztián, Szilágyi Áron), 2. UTE (Kossuth Bálint, György Lehel, Nagy Kristóf, Urbán Tamás Etele), 3. MTK (Iliász Nikolász, Kovács István, Péch Miklós, Puy Sebestyén)

női kard:



elődöntő:

BVSC-Kárpáti 45-39

BHSE-VASAS 45-37

a 3. helyért:

Vasas-Kárpáti 45-43

döntő:

BVSC-BHSE 45-38

Végeredmény: 1. BVSC (Lantos Eszter, Pótz-Nagy Fanni, Pusztai Liza, Szűcs Luca), 2. BHSE (Pohl-Mikulik Júlia, Juhász Anna, Keszei Kira, Várhelyi Kata), 3. Vasas (Katona Renáta, Báthory Kata, Kelecsényi Mirabella, Soós Dorottya)

férfi párbajtőr:



elődöntő:

Vasas-BHSE 2 45-41

BHSE-Vasas 2 45-24

a 3. helyért:

BHSE 2-Vasas 2 45-34

döntő:

BHSE-Vasas 37-32

Végeredmény: 1. BHSE (Hosszú Dániel, Rédli András, Siklósi Gergely, Somfai Péter), 2. Vasas (Bakos Bálint, Bányai Zsombor, Koch Máté, Nagy Dávid), 3. BHSE 2 (Berta Dániel, Andres Lugones Jesus, Mácska Ádám, Peterdi András)

női párbajtőr:



elődöntő:

BHSE-AVA 45-36

OMS-Tata - Vasas 45-26

a 3. helyért:

AVA-Vasas 45-41

döntő:

BHSE - OMS-Tata 45-41

Végeredmény: 1. BHSE (Fekete Laura, Muhari Eszter, Szombath Barbara, Pálinkás Anett), 2. OMS-Tata (Büki Lili, Gnám Tamara, Molnár Petra, Kun Anna), 3. AVA (Dékány Kinga, Kazár Dóra, Oláh Lili, Petri Renáta)

férfi tőr:



elődöntő:

Törekvés-FTC 45-24

UTE-BHSE 45-22

a 3. helyért:

FTC-BHSE 45-36

döntő:

Törekvés-UTE 45-44

Végeredmény: 1. Törekvés (Dósa Dániel, Frűhauf Benjamin, Maior Mátyás, Tóth Gergely), 2. UTE (Balogh Boldizsár, Mendrey Tamás, Mészáros Tamás, Nedeljkovic Mateja), 3. FTC (Madura Máté, Horváth Soma, Széki Bence, Szemes Gergő)

női tőr:



elődöntő:

UTE-MTK 45-17

Törekvés-BHSE 45-36

a 3. helyért:

BHSE-MTK 45-35

döntő:

UTE-Törekvés 44-37

Végeredmény: 1. UTE (Kreiss Fanni, Mesteri Viktória, Mohamed Aida, Bernát Andrea), 2. Törekvés (Nekifor Erika, Pásztor Flóra, Hajas Nóra, Kalocsai Luca), 3. BHSE (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Oravetz Barbara, Szántay Anna)

Borítókép: MTI/Szigetváry Zsolt