Huszonöt éve szerezte első egyéni bajnoki aranyérmét Mohamed Aida világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok tőrvívó, aki az idei ob-ra korábbi pozitív koronavírus-tesztje miatt megfontoltan készül.

"Nem vezetek statisztikát, az egyéni bajnoki címeimet tízig jegyeztem, a többi érem és a csapataranyak megszámolásához pedig elő kellene venni a régi jegyzőkönyveket. Az viszont, hogy 1995-ben, vagyis negyedszázada nyertem az első bajnoki címemet, nagyon távolinak tűnik. Akkor még a mezőny egyik legfiatalabbja voltam, ma meg már rangidős vagyok" - mondta az MTI-nek az UTE 44 éves versenyzője.



Fotó: Michal Fludra/Corbis via Getty Images

Mohamed Aida tavaly egyéniben ezüst-, csapatban aranyérmes lett, ám a jövő hét végén esedékes idei versenyről visszafogottan fogalmaz. Mivel szeptember végén pozitív eredményt hozott a koronavírus-tesztje, sokat ki kellett hagynia, csak két hete kezdte el a vívóedzéseket.

"Óvatosan tértem vissza, először csak iskoláztunk a mesteremmel, Solti Antallal, aztán elkezdtem vívni, de kezdetben többször is megálltam pihenni. Most azt mondom, hogy a bajnokságon is inkább türelmes és megfontolt leszek, nem rohanok, mert első az egészség" - mondta, majd hozzátette: az óvintézkedések miatt biztosan teljesen más lesz a bajnokság, nem élhetik át azt a családias hangulatot, mint eddig minden évben, amikor a legrangosabb hazai versenyre a szurkolók mellett eljöttek a régi vívók is, rég nem látott barátok találkoztak egymással.

Borítókép: Michal Fludra/Corbis via Getty Images