Négy címvédés történt a vívók országos bajnokságának egyéni versenyeiben: férfi kardban Szilágyi Áron, férfi tőrben Dósa Dániel, női tőrben Kreiss Fanni, női párbajtőrben pedig Muhari Eszter ismételte meg tavalyi sikerét. Női kardban Márton Anna, férfi párbajtőrben Somfai Péter győzött.

A pénteken kezdődött ob-n szombaton az egyéni versenyek 32-es tábláinak küzdelmei zajlottak a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban.



A férfi kardozók mezőnyéből hiányzott a 2017-ben világbajnok, idén vb-ezüstérmes Szatmári András, aki térdműtétje után még lábadozik. A döntőbe ugyanúgy Szilágyi és Decsi Tamás jutott, mint tavaly, és a párharc is hasonlóan alakult, megint a kétszeres olimpiai bajnok nyert, valamivel szorosabb asszóban. Ezzel hatodik egyéni elsőségét gyűjtötte be.



Női kardban Márton az elődöntőben búcsúztatta a válogatott másik alapemberét, a tavalyi győztes Pusztai Lizát, majd a döntőben Záhonyi Petrát felülmúlva negyedszer lett bajnok.



Férfi párbajtőrben rekordnagyságú, 190 fős mezőny indult, és meglepetés volt, hogy az idei Európa-bajnokságon hetedik helyezett, a hazai ranglistát vezető Andrásfi Tibor szombaton nem léphetett pástra, mert nem került a legjobb 32 közé. A fináléba az idén világbajnok Siklósi Gergely és a válogatott korábbi tagja, a többek között olimpiai bronzérmes Somfai Péter jutott be. Végül utóbbi végig vezetve nyert és másodszor bizonyult fegyverneme hazai legjobbjának.



Női párbajtőrben volt több hiányzó, így tavalyi sikere után nem meglepetés, hogy ismét győzni tudott a még mindig csak 17 éves Muhari.



Férfi tőrben érvényesült a papírforma, a jelenlegi legjobb magyar, Dósa magabiztosan nyerte asszóit és egymás után harmadszor szerzett bajnoki címet. A nőknél Kreiss is harmadszor nyert, ezúttal a 12. egyéni elsőségéért küzdő Mohamed Aidát győzte le a fináléban úgy, hogy ellenfele 7-2-re is vezetett.



A döntős program során - a Magyar Vívás Napja keretében - köszöntötték az év versenyein kiemelkedően teljesítő vívókat és edzőiket, illetve a kerek évfordulós születésnaposokat.



Az ob a csapatversenyekkel folytatódik vasárnap a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban.



Ob, egyéni eredmények:

férfi kard:



elődöntő:

Szilágyi Áron (Vasas)-Kossuth Bálint (UTE) 15-5

Decsi Tamás (KVSE)-Rabb Krisztián (Vasas) 15-13

döntő:

Szilágyi-Decsi 15-10

A végeredmény: 1. Szilágyi Áron, 2. Decsi Tamás, 3. Kossuth Bálint és Rabb Krisztián

női kard:



elődöntő:

Záhonyi Petra (Kárpáti)-László Luca (UTE) 15-7

Márton Anna (MTK)-Pusztai Liza (BVSC) 15-9

döntő:

Márton-Záhonyi 15-13

A végeredmény: 1. Márton Anna, 2. Záhonyi Petra, 3. László Luca és Pusztai Liza

férfi tőr:



elődöntő:

Maior Mátyás (Törekvés)-Mészáros Tamás (UTE) 15-14

Dósa Dániel (Törekvés)-Balogh Boldizsár (UTE) 15-13



döntő:

Dósa-Maior 15-4

A végeredmény: 1. Dósa Dániel, 2. Maior Mátyás, 3. Mészáros Tamás és Balogh Boldizsár

női tőr:



elődöntő:

Kreiss Fanni (UTE)-Pásztor Flóra (Törekvés) 15-3

Mohamed Aida (UTE)-Kondricz Kata (BHSE) 15-13



döntő:

Kreiss-Mohamed 14-12

A végeredmény: 1. Kreiss Fanni, 2. Mohamed Aida, 3. Pásztor Flóra és Kondricz Kata

férfi párbajtőr:

elődöntő:

Somfai Péter (BHSE)-Bányai Zsombor (Vasas) 15-10

Siklósi Gergely (BHSE)-Berta Dániel (BHSE) 15-11



döntő:

Somfai-Siklósi 15-7

A végeredmény: 1. Somfai Péter, 2. Siklósi Gergely, 3. Bányai Zsombor és Berta Dániel

női párbajtőr:

elődöntő:

Nagy Kinga (DVE)-Mihály Kata (Békessy Debrecen) 9-8

Muhari Eszter (BHSE)-Kun Anna (OMS-Tata) 15-14



döntő:

Muhari-Nagy 15-9

A végeredmény: 1. Muhari Eszter, 2. Nagy Kinga, 3. Mihály Kata és Kun Anna

