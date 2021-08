Hajmási Éva a negyedik helyen végzett kardban szerdán, a tokiói paralimpia vívóversenyeinek első napján.

A nőknél az A kategóriában, melyben a vívás szempontjából kevésbé sérültek versenyeznek, Hajmási Éva a csoportjában, ahol még öt tusra mentek az asszók, olasz, lengyel és brit ellenfelét simán verte, az ukrántól szoros küzdelemben kikapott. Ezzel negyeddöntőbe került, ahol a lengyel Kinga Drozdzzal csapott össze.

Ebben az ütközetben komoly hátrányból kapaszkodott vissza, 5-12 is volt már az állás ellenfele javára, végül egy találattal ő győzött.





Az elődöntőben a kínai Csing Piennel vívott, méghozzá kiélezett csatát. Nagyon megnehezítette a 2019-ben egyéniben és csapatban is világbajnok ellenfele dolgát, aki csak az asszó vége felé tudott számára megnyugtatóan ellépni. Hajmási 9-12-ről 11-12-re felzárkózott - a kínai előbb korai indulás miatt kapott büntetőpontot, majd azért, mert elemelkedett a székéről -, a folytatásban viszont már csak Csing adott tust.

Többször előfordult, hogy a magyar kardozó, bármennyire is próbált előre nyúlni, nem érte el a mélyen hátra hajló ellenfelét, aki viszont előbb-utóbb érvényes találatot tudott bevinni.



A bronzmérkőzésen a legutóbbi vb-n harmadik ukrán Jevhenija Breusz várt Hajmási Évára, aki egy robogóbaleset következtében elveszítette bal lábát térd felett. Az asszó 4-4-ig alakult szorosan, utána az ukrán akciói voltak pontosak, ennek eredményeként az egyperces szünetben már négytusos hátrányban volt a magyar vívó (4-8). A helyzet a folytatásban sem változott alapvetően, bár két videózás is kedvező eredménnyel zárult, a különbség érdemben nem csökkent, végül öt tusnyi lett.



"Most még nem örülök a negyedik helynek, mert éremért jöttem ide" - mondta az MTI-nek Hajmási Éva.

"A dobogó legfelső fokán szerettem volna állni, mint minden sportoló. Aki kvótát szerez egy olimpiára, paralimpiára, az azért jön, hogy megnyerje. Viszont ha már szűkült a kör, akkor az éremnek is örültem volna. A bronzmeccset nagyon sajnálom, negyediknek lenni nem jó érzés, de próbálom ezt majd megemészteni természetesen, és még van a tőr egyéni, meg a tőr csapat, amire teljes mértékben fogok készülni."



Hozzátette, hogy az elődöntőben nem találta a megfelelő távolságot kínai ellenfelével szemben, az ukrán kardozó pedig, akivel a végén vívott, azért általában meg szokta őt verni.

Veres Amarilla ugyanitt kilencedik, Mező Boglárka a B kategóriában hatodik, a férfiaknál Osváth Richárd (A) hetedik, Tarjányi István (B) pedig nyolcadik lett.



A magyarok eredményei az egyenes kieséses táblán, kard egyéni:



nők (A)

a 16 között:

Marta Fidrych (lengyel)-Veres Amarilla 15-10



negyeddöntő:

Hajmási Éva-Kinga Drozdz (lengyel) 15-14



elődöntő:

Csing Pien (kínai)-Hajmási 15-11



bronzmérkőzés:

Jevhenija Breusz (ukrán)-Hajmási 15-10

nők (B)

negyeddöntő:

Hsziao Zsung (kínai)-Mező Boglárka 15-1

férfiak (A)

negyeddöntő:

Tien Csien-csüan (kínai)-Osváth Richárd 15-14

férfiak (B):

negyeddöntő

Adrian Castro (lengyel)-Tarjányi István 15-4

Csütörtökön a párbajtőr egyéni versenyeket rendezik.

Képek: MTI/Koszticsák Szilárd