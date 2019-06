A 16 között kisebb ellenállásba ütközött, mint az előző fordulóban, amelyben meg kellett szenvednie a német Anna Limbachhal szemben. Jól kezdett Lucia Martin-Portugues ellen, de 4-1 után a spanyol vívó felzárkózott, majd 4-4 és 5-5 után a vezetést is átvette. Márton viszont továbbra is koncentrált maradt, az egyperces szünet már az ő kéttusos előnyénél kezdődött (8-6). A mérkőzés második fele könnyebben alakult a számára, többnyire egylámpás, tiszta találatokat ért el, szép lassan növelte a különbséget, végül 15-8-ra nyert.

Márton Anna eddig mefgállíthatatlan. Az elődöntőben is képes lesz ilyen formában maradni?

Fotó: Devin Manky/Getty Images

A folytatásban Irene Vecchivel csapott össze nagyjából hasonló forgatókönyv szerint. A szünetig háromtusos előnyt harcolt ki (8-5), a folytatásban pedig 11-6-ra, majd 12-7-re is vezetett. A következő találatot az olasz adta, ráadásul a magyar vívó el is esett a pást végén, többen odaszaladtak segíteni neki, de nem volt szükség ápolásra. Vecchi 12-10-re felzárkózott, azután viszont megint Márton pillanatai következtek, 13-10-nél látványos védést követően úgy vágott vissza pontosan, hogy már csak centik választották el attól, hogy hátrálva lelépjen az érvényes felületről. A döntő találatig még várni kellett, 14-12 után azonban az is megszületett. Ezt követően a magyar vívó, aki 2016 után nyer ismét Eb-érmet - akkor a lengyelországi Torúnban második volt -, sírva borult edzője, Gárdos Gábor nyakába. Elődöntője a háromszoros egyéni világbajnok ukrán Olha Harlan ellen a kiírás szerint 18.55-kor kezdődik.

Ezúttal Irene Vecchi sem tudta legyőzni Márton Annát.

Fotó: Devin Manky/Getty Images

A nyolcaddöntőben még ugyancsak versenyben lévő Pusztai Lizának francia ellenfelet kellett volna legyőznie ahhoz, hogy a közvetlen élcsoportban végezzen, de ez ezúttal nem sikerült neki. Az elején kétszer is kéttusos hátrányból egyenlített, még a pást végére szorulva is tudott tust adni közbevágással, a folytatásban viszont Charlotte Lembach erőszakosabbnak és pontosabbnak bizonyult, és a kétes eseteknél is többnyire neki kedvezett a videózás. A végére hat tus különbség alakult ki.

A 2017-ben Eb-bronzérmes, még mindig csak 18 éves Pusztai a 10. helyen végzett. A korábban búcsúzó Katona Renáta 29., Mikulik Júlia pedig 46. lett.

Pusztai Liza a legjobb 16 között esett az Európa-bajnokság első napján.

Fotó: Devin Manky/Getty Images

Eredmények

A 64 között:

Márton Anna-Julika Funke (német) 15-6

Katona Renáta-Joana Ilieva (bolgár) 15-8

Malgorzata Kozaczuk (lengyel)-Mikulik Júlia 15-10

A 32 között:

Márton-Anna Limbach (német) 15-13

Pusztai Liza-Darija Andrejeva (fehérorosz) 15-5

Rossella Gregorio (olasz)-Katona 15-5

Nyolcaddöntő:

Márton - Lucia Martin-Portugues (spanyol) 15-8

Charlotte Lembach (francia)-Pusztai 15-9

Negyeddöntő:

Szofija Velikaja (orosz)-Lembach 15-4

Manon Brunet (francia)-Deszpina Georgiadu (görög) 15-6

Márton-Irene Vecchi (olasz) 15-12

Olha Harlan (ukrán)-Olga Nyikityina (orosz) 15-8