A Kerekesszékesek és Amputáltak Nemzetközi Sporttestülete (IWAS) bejelentette, hogy a következő kerekesszékes vívó Európa-bajnokságot a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) rendezheti meg Egerben, 2021. május 14. és 17. között.

Az MPB pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a versenyt eredetileg idén, az angliai Hatfieldben rendezték volna, majd 2021 májusára halasztották, és ezzel egy időben a tokiói paralimpia új kvalifikációs menetrendjét is közzétették.



Az IWAS végrehajtó bizottsága azonban áttekintette az Eb terveit, és úgy döntött, hogy áthelyezi egy jól bevált, kompaktabb és családiasabb kerekesszékes vívó helyszínre, Egerbe, amely több alkalommal is bizonyította már, hogy rendkívül professzionális, magas színvonalú helyszínként tud működni.



Egerben az MPB évente rendez kerekesszékes vívó világkupa fordulót, idén 28 ország közel 150 versenyzője indult.



Az IWAS elnöke, Rudi van den Abbeele elmondta: "Tekintettel a Covid-19 járvány hossza és terjedése körüli bizonytalanságokra, biztosítani akarjuk, hogy a lehető legésszerűbb és legbiztonságosabb döntéseket hozzuk a sportolók és csapatok számára.



Ezért ismét megvizsgáltunk a nagyon erős magyarországi pályázatot, melyet a 2021-es világkupa megrendezésére küldött a nagyon tapasztalt helyi szervezőbizottság, és úgy döntöttünk, hogy Hotel Eger&Parkban, ahol minden szállás és versenyhelyszín egy épületben található, rendezzük meg a következő Eb-t."



Szabó László, az MPB elnöke kiemelte, rendkívül büszke kollégáira, a magyar kerekesszékes vívóverseny szervezőkre, hiszen köszönhetően az évek óta tartó sikeres munkájuknak, az IWAS számára mindig adott a biztos pont: Magyarország.



Hozzátette: "Most egy Eb szervezését kaptuk meg, ám készülünk a 2021 decemberében megrendezendő para erőemelő vb-re is. Hiszünk és bízunk egymásban. Egy család vagyunk, akadályok nélkül!"



A magyar kerekesszékes vívók az eddigi paralimpiákon 3 arany-, 9 ezüst- és 8 bronzérmet szereztek, a vívás ezzel a legsikeresebb magyar parasportágak közé tartozik.



