Ez a rövid írás nagyon szubjektív. Olyan témában (olimpia), olyan személyről (olimpiai bajnok) szól, ahol az objektivitást nehéz megvalósítani. Mi magyarok így vagyunk összerakva. Rajongunk az olimpiáért, rajongunk az aranyakért, de legjobban a sportolóinkért rajongunk.

Jelen esetben Szilágyi Áronért.

Kedves Áron, ha olvasod ezeket a sorokat, ne érezd feszélyezve magad! Te nem tartod magad legendának és feltehetőleg a mi sorainkra is szerényen reagálnál. Talán vissza is utasítanád. Azt mondanád, "Nem vagyok tökéletes, csak egy sportoló vagyok." De ez most, az érzelmekről szól. Azt pedig egyszerűen nem tudjuk visszafogni.

"Mi, magyarok így vagyunk összerakva" Szóval, ne vedd komolyan a sorainkat. Semmiképp sem sem szeretnénk a tökéletesség terhét és az ezzel járó felelősséget Rád rakni. Nekünk viszont engedd meg, hogy komolyan vegyük, amit mondunk, amit érzünk.

Mert ezt nem tudjuk másképp tenni.

Mi így szurkolunk. Egy háromszoros olimpiai bajnoknak pedig végképp.

Talán nem vagy tökéletes. Amit azonban véghezvittél, amit a személyiséged sugároz abban mégiscsak megvalósult valami, amit szavakkal nem, is lehet megfogalmazni, és ami - egyezzünk ki ebben - nagyon közel áll a tökéletességhez.

Úgyhogy engedd meg, hogy magyarosan, szubjektíven, végtelen szeretettel és tisztelettel elmondjuk mit érzünk Szilágyi Áronról.

Van egy férfi...

• Angolul és franciául beszél

• Matematikából országos versenyeken ért el kiemelkedő eredményeket

• 180 cm magas

• Szemtelenül jóképű

• 2017 óta nős

• Fair-play díjas

• VB-n van hogy a 16 közé sem jut

• A mentális erejét lámák kutatják

• Aztán jön az olimpia négyévente és... (ok. nem mindig négyévente, de ez most nem, számít )

• és…



NÉGYÉVENTE OLIMPIAI ARANYAT NYER!

MOST MÁR HARMADSZOR ! ! !

DRÁGA SZILÁGYI ÁRON,

EGY ORSZÁG IRIGYEL, EGY ORSZÁG BÜSZKE RÁD !!!

TALÁN NEM VAGY TÖKÉLETES.

DE NEKÜNK AZ VAGY,



MERT ÁLTALAD ÁTÉLHETTÜK A TÖKÉLETESSÉG ÉLMÉNYÉT.